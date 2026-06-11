"Quero duas mulheres no Senado", diz Celina Leão

Governadora lembra que a existência de mais de um nome na disputa ao Senado não é uma situação inédita no GDF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, ontem, que considera normal apoiar mulheres na disputa por vagas ao Senado na eleição deste ano. "É natural eu querer mulheres no Senado, eu sou uma mulher. Eu luto por mulheres desde o meu primeiro mandato", declarou.

Ao comentar as articulações políticas para as eleições, ela enfatizou a importância da ampliação da participação feminina na política. Além disso, Celina comentou as discussões envolvendo a aliança com o partido do ex-governador Ibaneis Rocha. "Faz duas semanas que o MDB fala em rompimento. Faz duas semanas que eu estou calada só ouvindo", reagiu.

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A governadora avaliou que a existência de mais de um nome na disputa por vagas ao Senado não representa uma situação inédita no GDF. "O governador Ibaneis teve vários candidatos ao Senado no governo passado. É natural que eu possa ter também vários candidatos", ressaltou.

"Acreditar na verdade"

As declarações vieram um dia após a governadora participar do lançamento da pré-candidatura do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) à Câmara dos Deputados. Na ocasião, Celina declarou apoio às possíveis candidaturas ao Senado da deputada federal Bia Kicis (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Eu quero muito ter duas mulheres no Senado. É a chance de a gente trazer pessoas que acreditam de verdade. A Bia é motivo de orgulho. E você, Michelle, que poderá alcançar voos altíssimos, sabe que uma cadeira no Senado também será sua", pontuou.

Durante o evento, a chefe do Executivo relatou as dificuldades enfrentadas à frente do Palácio do Buriti, após decisões que tomou. "Talvez por isso eu esteja sofrendo tantas retaliações como estou sofrendo", disse.

Reforma no Hmib

Celina esteve na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru (Ucin Canguru) do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), que foi reinaugurada, ontem, após reforma que contou com investimento superior a R$ 1,3 milhão. A nova estrutura de saúde foi planejada para possibilitar e incentivar a permanência da mãe ao lado do recém-nascido integralmente, o que caracteriza o Método Canguru. O objetivo é proporcionar o fortalecimento do vínculo materno, reduzir o tempo de internação e promover a humanização do cuidado com os bebês que necessitam de acompanhamento.

Sobre a reforma, a governadora comentou que "o local foi totalmente adaptado. Contamos com outras Ucins em diferentes hospitais, mas nenhuma nesse porte e com esse modelo de acolhimento. Esse é exatamente o tipo de cuidado que queremos oferecer: um atendimento mais humanizado, especialmente para casos de internações prolongadas, como os de bebês prematuros."

A chefe do Executivo comentou a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), da assinatura de seis suplementações orçamentárias para a saúde, que somam cerca de R$ 174 milhões em ações programadas. "Destinamos mais de R$ 40 milhões para a reforma de hospitais e, em breve, teremos um grande evento no Palácio do Buriti com novos anúncios para a saúde pública do DF. Estou muito feliz porque, em tempo recorde, estamos fazendo entregas, executando emendas de deputados federais, senadores e distritais, e garantindo aquilo que a população mais precisa, que é acolhimento", afirmou.

O secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, ressaltou que a inauguração representa um marco na qualificação técnica do atendimento hospitalar. "A readequação é um avanço importante para a assistência neonatal. Estamos fortalecendo a capacidade de cuidado, qualificando a estrutura e garantindo que os recém-nascidos que necessitam de atenção especializada recebam um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e resolutivo", disse o secretário.

Imóveis

A governadora se reuniu com representantes da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF). A reunião foi feita com intuito de tratar a ampliação da oferta de terrenos regulares, da atualização de normas urbanísticas e de parcerias para novos projetos habitacionais no DF.

Segundo Celina, a interação com o setor contribui para identificar as necessidades habitacionais da população e viabilizar condições para novos empreendimentos. "Viemos discutir legislações e formas de ampliar a oferta de terrenos, para que mais imóveis possam ser colocados à disposição e novos empreendimentos sejam viabilizados. Trata-se, também, de uma cadeia econômica muito importante para o DF", afirmou.

O encontro reuniu integrantes do setor produtivo e representantes do GDF ligados às áreas de desenvolvimento urbano, habitação e gestão de terras públicas. Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz; o presidente da Terracap, Júlio César de Azevedo Reis; e o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), Marcelo Fagundes.