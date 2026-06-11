Homem com vasto histórico de crimes é preso após roubar veículo

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Um homem com grande histórico criminal foi preso em Brazlândia após furtar um veículo em Goiás. O autor do crime, de 37 anos, já havia sido preso anteriormente por três roubos, um furto em residência, uma receptação e um registro por uso e porte de substância entorpecente. Durante abordagem dos policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 36) do 16º Batalhão, ele tentou fugir mais foi detido e a corporação recuperou o carro.

A equipe recebeu informações, nesta quarta-feira (10/6), por volta das 19h50, sobre um veículo que havia sido furtado. O serviço de inteligência informou que o carro estava estacionado nas proximidades da rodoviária da cidade. Durante o deslocamento, os policiais foram informados de que três indivíduos estavam próximos ao veículo e o empurravam pelo local. Ao avistarem os militares, dois deles fugiram em direção à rodoviária. O terceiro, que estava na condução do veículo tentou escapar.

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Após receber ordem legal de parar o carro, o autor não obedeceu e prosseguiu com a fuga. Durante a tentativa de evasão, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma cerca. Em seguida, abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais militares. Os outros dois envolvidos não foram localizados até o momento.

O veículo furtado foi recuperado e restituído aos procedimentos legais. O autor foi encaminhado à 18º Delegacia de Polícia (Brazlândia) para as providências cabíveis.