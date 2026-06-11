DF registra maior queda do país no volume de serviços em abril

As atividades turísticas tiveram comportamento distinto dos demais indicadores. Em abril, o volume do setor cresceu 5,3% em relação ao mês anterior. No entanto, quando comparado a abril de 2025, o turismo registrou retração de 2,7% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O volume de serviços no Distrito Federal caiu 5,5% em abril de 2026 na comparação com março, considerando os dados com ajuste sazonal. O resultado foi o pior entre todas as unidades da Federação no período e ficou na direção oposta do cenário nacional, onde o setor avançou 1,2%.

Apesar da retração mensal, o setor de serviços do DF continua em patamar superior ao observado antes da pandemia de covid-19. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11/9), a atividade está 17% acima do nível registrado em fevereiro de 2020.

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A PMS acompanha o desempenho das empresas formalmente constituídas com 20 ou mais empregados que atuam em atividades de serviços não financeiros, excluindo os segmentos de saúde e educação.

Na comparação entre abril de 2026 e abril de 2025, o cenário é mais favorável. Sem ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu 9,7%, mantendo uma sequência de resultados positivos iniciada em agosto de 2025. O desempenho acumulado do setor também permanece robusto. Nos quatro primeiros meses do ano, o crescimento foi de 11% em relação ao mesmo período de 2025. Já o acumulado dos últimos 12 meses apresentou alta de 8,6% frente aos 12 meses anteriores.

Os números indicam que, embora tenha ocorrido uma desaceleração no curto prazo, a atividade de serviços mantém trajetória de expansão quando analisada em períodos mais longos.

A receita nominal de serviços, que representa o faturamento das empresas sem descontar a inflação, também apresentou queda em abril na comparação com março. O recuo foi de 3,6% na série com ajuste sazonal.

Por outro lado, quando comparada ao mesmo mês do ano anterior, a receita avançou 15,9%, reforçando o crescimento observado em diferentes indicadores do setor ao longo dos últimos meses.

Grupos de atividades analisados em comparação com 2025

Entre os grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, quatro dos cinco segmentos registraram crescimento na comparação com abril de 2025.

O maior avanço foi observado nos serviços de informação e comunicação, que cresceram 25,4%. O segmento mantém trajetória positiva desde agosto de 2025. Também apresentaram resultados positivos os serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 3,5%; os serviços prestados às famílias, que cresceram 3,1%; e os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com avanço de 2,3%.

O único grupo que registrou desempenho negativo foi o de outros serviços, que caiu 0,8% após ter apresentado crescimento no mês anterior.

Turismo avança no mês, mas cai na comparação anual

As atividades turísticas tiveram comportamento distinto dos demais indicadores. Em abril, o volume do setor cresceu 5,3% em relação ao mês anterior. No entanto, quando comparado a abril de 2025, o turismo registrou retração de 2,7%, segundo os dados sem ajuste sazonal.

A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente aos resultados de maio de 2026, está prevista para 15 de julho.