Entre conquistas e cobranças, Parque das Sucupiras completa 21 anos

O Parque Ecológico das Sucupiras, no Setor Sudoeste, completou 21 anos neste domingo (14/6) em meio a um cenário que mistura conquistas ambientais, mobilização comunitária e cobranças pela efetiva implementação do Plano de Manejo aprovado em 2023. Criado por decreto em 2003, o parque nasceu da articulação de moradores que resistiram à degradação de uma área de Cerrado urbano e se tornaram seus principais defensores.

Ao longo de duas décadas, a unidade se consolidou como símbolo de resistência ambiental diante do adensamento urbano da região. A vegetação nativa, a fauna silvestre e o papel ecológico do espaço seguem como elementos centrais na defesa de sua preservação. Apesar dos avanços institucionais, moradores afirmam que parte das medidas estruturais previstas para o parque ainda não saiu do papel.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) destacou que o Sucupiras se consolidou como uma importante área protegida do DF, resultado da mobilização social e da participação da comunidade na implementação da unidade. Segundo o órgão, o parque ampliou sua relevância para a conservação, o lazer e a educação ambiental.

A Associação Parque Ecológico das Sucupiras (APES), criada no mesmo ano do parque, teve papel central nesse processo. Um dos fundadores da entidade, Fernando de Castro Lopes lembra que a luta começou antes da criação oficial da unidade. “Nossa intenção de transformar aquele cerrado em parque teve seu primeiro registro em uma matéria do Correio Braziliense, em 2000. Era uma área constantemente depredada, com entulho, incêndios e invasões”, relatou.

Segundo ele, a mobilização incluiu mutirões de limpeza e articulações junto ao poder público. “Para nós, a vocação do Sucupiras é a valorização da natureza e da educação ambiental”, afirmou.

Fernando conta que o vínculo com o local nasceu da convivência diária. “Primeiro ouvi o piar do nhambu durante a madrugada. Depois vieram os periquitos, tucanos e outros pássaros. Era evidente que aquela vegetação merecia ser preservada.”

Pressões sobre o Cerrado

Apesar da importância ecológica, o parque enfrenta desafios relacionados à urbanização do entorno, ao descarte irregular de resíduos e ao uso inadequado por visitantes.

A representante da sociedade civil na Comissão de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), Cristina Flores Garcia, alertou para os impactos na fauna e flora. “As pessoas têm pouco conhecimento sobre o que é uma área ecológica. Tutores andam com cachorros soltos, e esses animais prejudicam a fauna e a flora nativas.”

Ela também cobrou manutenção permanente. “Quanto ao lixo, deveria haver rondas periódicas de limpeza. É primordial conservar essa área.”

A implementação do Plano de Manejo segue como principal ponto de tensão entre comunidade e poder público. O documento estabelece diretrizes para uso, conservação, fiscalização e educação ambiental na unidade.

O Ibram considera a aprovação do plano um dos principais marcos recentes do parque e afirma que o documento foi construído com participação da sociedade civil.

Para Fernando, a elaboração do plano foi uma conquista coletiva. “Defendíamos um parque ecológico, um lugar tranquilo para a comunidade desfrutar, mas com regras para preservar a rica biodiversidade do Cerrado.”

A frustração, segundo ele, está na demora em executar o que foi aprovado. “Estamos há anos tentando, junto ao Ibram, que as melhorias previstas sejam efetivadas. Há falta de planejamento e de retorno à comunidade.”

Em contraponto, o Brasília Ambiental informou que concluiu o cercamento da unidade e mantém ações de monitoramento e fiscalização para prevenir ocupações irregulares e infrações ambientais.

Entre as prioridades apontadas pela comunidade estão a instalação de guaritas, estrutura permanente de fiscalização, abertura de trilhas regulamentadas e medidas de proteção à fauna. “As corujas-buraqueiras desapareceram. Curicacas, gaviões e outras aves se tornaram raros. O Plano prevê regras claras, mas elas não estão sendo cumpridas”, afirmou Fernando.

Ele defende o uso dos recursos de compensação ambiental para implantação da estrutura prevista. Sobre isso, o Ibram informou que questões administrativas atrasaram o processo, mas que os recursos remanescentes estão sendo levantados para viabilizar as próximas etapas do plano.

Administração e educação ambiental

A administradora regional do Sudoeste, Octogonal e SIG, Odete Oliveira, destacou a importância do parque para a qualidade de vida da população. “O Parque é um patrimônio ambiental valioso. Em uma região tão adensada, ter um espaço de preservação faz diferença no dia a dia da população.”

Ela afirmou que a administração está à disposição para apoiar as demandas da comunidade dentro de suas competências e aberta a parcerias voltadas à educação ambiental.

A bióloga Katia Monteiro ressaltou o valor simbólico do Sucupiras. “O local nos diz muito sobre a força da natureza, que resistiu ao crescimento urbano. Ele mostra a vocação de Brasília de integrar o homem à natureza.”

Segundo ela, o parque tem potencial para ampliar ações educativas em parceria com escolas, embora ainda existam entraves para consolidar a estrutura prevista no Plano de Manejo.

Futuro em disputa

Para moradores e voluntários, os 21 anos do Parque das Sucupiras refletem uma trajetória de persistência. Fernando considera a preservação da área a principal vitória do movimento. “Me orgulho de saber que esse espaço continuará protegida e que o horizonte não será tomado por construções”, afirmou.

Ele destaca ainda que a mobilização fortaleceu laços comunitários. “Começamos cuidando de um pequizeiro, mas terminamos cuidando da nossa comunidade.”

Para o fundador da APES, no entanto, a celebração só estará completa quando o Plano de Manejo sair definitivamente do papel. “Dependemos da implantação efetiva do plano para que o Sucupiras realize sua verdadeira vocação ecológica.”

A COMDEMA também reforçou o apelo para que as medidas previstas avancem. “Seria da maior importância resolver as demandas do parque para que deixem o papel e passem a ser efetivamente realizadas.”

O Ibram informou que a implementação do Plano de Manejo ocorrerá de forma gradual, conforme disponibilidade orçamentária e capacidade operacional. O órgão reconheceu limitações de pessoal, mas afirmou que pretende manter o diálogo com a comunidade e avançar na execução das ações previstas, conciliando proteção ambiental, recursos disponíveis e expectativas dos moradores.

Assim, aos 21 anos, o Parque das Sucupiras chega ao aniversário carregando duas marcas que definem sua trajetória: a mobilização de quem impediu a perda de uma das últimas áreas preservadas de Cerrado do Sudoeste e a expectativa de que os compromissos assumidos no Plano de Manejo finalmente se transformem em ações concretas.









