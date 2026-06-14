Central de Libras no DF quebra barreiras e garante cidadania a surdos

A Central de Interpretação de Libras funciona na Estação do Metrô da 112 Sul, na Praça do Cidadão - (crédito: Matheus Borges/Agência Brasília)

Resolver pendências cotidianas, ir a consultas ou buscar informações em órgãos públicos pode ser um desafio para a população surda. No Distrito Federal, a Central de Intermediação em Libras (CIL) atua para ampliar esse acesso, promovendo a mediação entre cidadãos e instituições.

Vinculada à Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF), a CIL oferece intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para acompanhar pessoas surdas em atendimentos presenciais e eventos. Apenas em 2025, o serviço realizou mais de 2,4 mil atendimentos. Neste ano, entre janeiro e 9 de junho, o número já passa de 1,1 mil.

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A central também participa de ações e eventos do Governo do Distrito Federal (GDF). Segundo o secretário da Pessoa com Deficiência, Willian Cunha, a iniciativa é um instrumento de inclusão e cidadania.

“Garantir o atendimento por meio da Central é assegurar que as pessoas surdas tenham acesso pleno às políticas públicas do GDF. Estamos falando de dignidade, respeito e, principalmente, inclusão”, afirma Cunha.

Rotina descomplicada

A vendedora Maria Izabel da Silva, de 44 anos, é uma das usuárias do serviço. Ela destaca a importância do intérprete em situações complexas: “No médico ou no dentista, a comunicação nem sempre é fácil. Quando o intérprete está junto, eu consigo entender tudo e me sinto mais segura.”

Para o diretor da CIL, Waldimar Carvalho do Silva, que é uma pessoa surda, o trabalho vai além da tradução. Ele explica que o serviço funciona como uma porta de entrada para a acessibilidade, oferecendo apoio desde consultas médicas até entrevistas de emprego.

“Muitas vezes, a pessoa surda chega aqui sem conseguir entender um documento ou resolver uma questão de saúde. O intérprete faz essa mediação para que ela tenha acesso à informação e consiga resolver suas demandas com autonomia”, detalha.

Atendimento presencial

A CIL fica na Estação do Metrô da 112 Sul, na Praça do Cidadão, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Intérpretes acompanham o usuário em locais onde precisam de auxílio, e o serviço pode ser acessado por agendamento ou demanda espontânea.

Existe também o aplicativo gratuito “DF Libras”, que oferece intérpretes 24h por videochamada. Contudo, nem todos têm facilidade com a tecnologia, como os idosos, o que reforça a importância do atendimento presencial.

“Se o surdo precisa de algo urgente, tem o DF Libras 24h. Mas atendimentos em que ele precisa entender um documento físico são encontrados aqui na unidade. Dizemos que a CIL é um lugar para resolver todos os problemas”, destaca o diretor.



* Com informações da Agência Brasília

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.