DF tem quase 500 vagas de emprego; salários chegam a R$ 3,2 mil

As funções com maior volume de contratação estão concentradas no setor de comércio e serviços - (crédito: Reprodução de TV)

As agências do trabalhador do Distrito Federal chegam ao fim da semana com 489 oportunidades de emprego disponíveis nesta sexta-feira (12/6). As vagas atendem a diversos perfis, com chances para candidatos com ou sem experiência prévia e diferentes níveis de escolaridade.

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O maior salário do dia é de R$ 3,2 mil para o cargo de mecânico de manutenção de máquinas industriais. A vaga é para trabalhar em Ceilândia e exige ensino médio completo, além de experiência na área. As funções com maior volume de contratação estão concentradas no setor de comércio e serviços. Os grandes destaques do dia são:

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Repositor de mercadorias: 115 vagas abertas. Não exige experiência e o salário chega a R$ 1,7 mil mais benefícios

115 vagas abertas. Não exige experiência e o salário chega a R$ 1,7 mil mais benefícios Operador de caixa: 105 vagas disponíveis, também sem exigência de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1,7 mil mais benefícios

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem realizar a inscrição de duas formas:

Digital: Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS). Presencial: Em uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam das 8h às 17h

Mesmo que as vagas de hoje não se encaixem no seu perfil, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) recomenda fazer o cadastro. Os dados ficam salvos no sistema para cruzamento com futuras oportunidades.

Empresas interessadas em ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas de seleção podem fazer o cadastro presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site oficial da Sedet.

