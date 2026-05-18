Presidente da Novacap diz que a prioridade nas obras do governo é na saúde

Manuela Sá*

O presidente da Companhia Urbanizadora na Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, falou, nesta segunda-feira (18/05), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — sobre as obras em andamento na cidade. Às jornalistas Sibele Negromonte e Ana Raquel Lelles, Leite destacou que a prioridade é terminar aquelas relacionadas à saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Programa GDF na Sua Porta a Samambaia teve mais de 50 ordens de serviço

Diante de cortes de verbas estabelecidos pela governadora Celina Leão, Leite contou que as obras estão sendo rediscutidas. Ele explicou que as que tem recursos definidos, especialmente recursos federais ou de outras fontes de financiamento, serão continuadas. Já as que dependem do Tesouro do Distrito Federal vão passar por um período de definição de prioridades e de adequação ao orçamento possível.

Tendo essas mudanças em vista, de acordo com Leite, a companhia está "trabalhando muito para dar sequência às obras em andamento e dar uma urgência àquilo que a gente chama de atenção primária". Com esse objetivo, a expectativa é concluir a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Itapoã até julho. Leite falou que, no governo Ibaneis e Celina Leão, foram feitas 21 UBSs e a previsão é de que, até o final do ano, mais seis sejam entregues.

Também estão em processo de construção três novos hospitais: o de Recanto das Emas, o do Guará, chamado Hospital Centro Ortopédico, e o de São Sebastião, licitado recentemente. Segundo Leite, o que está mais perto de ser concluído é o de Recanto das Emas, que está com a fundação finalizada. No momento, a equipe está trabalhando nos pilares e na laje do prédio. Leite falou, ainda, que essas construções levam tempo. "Os três hospitais vão ser inaugurados no próximo governo", afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado