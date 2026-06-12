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Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 12 milhões

Apostadores que desejam garantir a premiação máxima devem acertar as seis dezenas do concurso

27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os apostadores do Distrito Federal terão uma nova chance de buscar o prêmio milionário da Mega-Sena. O próximo sorteio será realizado neste sábado (13/6), e o prêmio está acumulado em R$ 12 milhões. O concurso 3.017 não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 04, 06, 26, 28, 32 e 45.

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Na última edição, realizada na noite desta quinta-feira (11/6), a modalidade da quina teve 36 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 31.988,67. A quadra registrou 2.575 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 737,17.

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As apostas para aqueles que desejam conquistar o prêmio podem ser feitas às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/06/2026 10:16
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