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Inmet mantém alerta amarelo para temporais e prevê chuva no Dia dos Namorados

Precipitações podem ocorrer em todo o Distrito Federal ao longo do dia; umidade chegou a 95% e temperaturas variam entre 17°C e 26°C

Hoje, a previsão é de calor e pancadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Hoje, a previsão é de calor e pancadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, Brasília! Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve registrar pancadas de chuva nesta sexta-feira (12/6), em pleno Dia dos Namorados. O órgão mantém o alerta amarelo para chuvas intensas e ventos fortes em toda a cidade, com possibilidade de precipitações isoladas ao longo do dia. 

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De acordo com a meteorologista do Inmet, Cristiane Andreoli, a tendência é que as instabilidades permaneçam também no sábado (13/6), enquanto o domingo deve marcar o retorno do tempo mais firme no DF. “A tendência é que o tempo comece a ficar mais estável novamente, com chances reduzidas de chuva”, explicou a especialista.

Nesta sexta (12), a menor temperatura registrada foi na estação de Águas Emendadas, os termômetros chegaram a 17°C. Para o fim de semana, as mínimas devem permanecer entre 17°C e 18°C, enquanto as máximas ficam em torno de 26°C. No domingo, a temperatura pode subir um pouco mais, chegando a 27°C ou 28°C.

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Segundo a especialista, o cenário chuvoso é resultado de uma condição atmosférica mais úmida do que o habitual para o período seco no DF. “O que está causando isso é que estamos com uma atmosfera muito úmida. Essa umidade, um pouco atípica para o momento, favorece o aumento da nebulosidade e, consequentemente, a ocorrência dessas precipitações”, detalhou Andreoli.

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Nesta quinta (11/6), regiões como Águas Claras, Sudoeste, Lago Norte, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte registraram chuvas isoladas durante a manhã e tarde. As precipitações chamaram atenção por ocorrerem em junho, período tradicionalmente marcado pela estiagem no DF. Historicamente, o mês costuma apresentar baixos índices de precipitação, cenário diferente do observado nos últimos dias, quando moradores voltaram a conviver com céu encoberto, aumento da nebulosidade e pancadas isoladas de chuva em diversas regiões administrativas.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/06/2026 10:20 / atualizado em 12/06/2026 10:20
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