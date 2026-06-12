Inmet mantém alerta amarelo para temporais e prevê chuva no Dia dos Namorados

Hoje, a previsão é de calor e pancadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, Brasília! Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve registrar pancadas de chuva nesta sexta-feira (12/6), em pleno Dia dos Namorados. O órgão mantém o alerta amarelo para chuvas intensas e ventos fortes em toda a cidade, com possibilidade de precipitações isoladas ao longo do dia.

Leia também: Circuito Junino Gonzagão é cancelado por falta de recursos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a meteorologista do Inmet, Cristiane Andreoli, a tendência é que as instabilidades permaneçam também no sábado (13/6), enquanto o domingo deve marcar o retorno do tempo mais firme no DF. “A tendência é que o tempo comece a ficar mais estável novamente, com chances reduzidas de chuva”, explicou a especialista.

Nesta sexta (12), a menor temperatura registrada foi na estação de Águas Emendadas, os termômetros chegaram a 17°C. Para o fim de semana, as mínimas devem permanecer entre 17°C e 18°C, enquanto as máximas ficam em torno de 26°C. No domingo, a temperatura pode subir um pouco mais, chegando a 27°C ou 28°C.

Leia também: Piscina com ondas do Parque da Cidade entra em nova fase de obras após 30 anos de espera

Segundo a especialista, o cenário chuvoso é resultado de uma condição atmosférica mais úmida do que o habitual para o período seco no DF. “O que está causando isso é que estamos com uma atmosfera muito úmida. Essa umidade, um pouco atípica para o momento, favorece o aumento da nebulosidade e, consequentemente, a ocorrência dessas precipitações”, detalhou Andreoli.

Leia também: Ceilândia terá corte temporário de energia nesta sexta-feira

Nesta quinta (11/6), regiões como Águas Claras, Sudoeste, Lago Norte, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Asa Norte registraram chuvas isoladas durante a manhã e tarde. As precipitações chamaram atenção por ocorrerem em junho, período tradicionalmente marcado pela estiagem no DF. Historicamente, o mês costuma apresentar baixos índices de precipitação, cenário diferente do observado nos últimos dias, quando moradores voltaram a conviver com céu encoberto, aumento da nebulosidade e pancadas isoladas de chuva em diversas regiões administrativas.