Apps ajudam a evitar trânsito em dia de jogo do Brasil, orienta PMDF

Caso o trabalhador use o transporte público para chegar ao local em que vai acompanhar o primeiro desafio em busca do hexacampeonato, vale a mesma regra de se planejar para sair mais cedo do ofício - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 será às 19h deste sábado (13/6) e vai atrair a atenção de brasilienses em todo o Distrito Federal. Para os que vão trabalhar no dia do duelo contra o Marrocos, o tenente Jean Oliveira, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (BPTran/DF), orienta o uso de aplicativos de monitoramento em tempo real do tráfego de veículos para que os motoristas evitem pegar congestionamentos horas antes do apito inicial da partida.

"Uma dica que a gente pode, uma orientação é também utilizar os aplicativos de navegação Porque eles vão estar monitorando ali em tempo real as rotas e o acesso mais rápido ao motorista. Esse aplicativos também orientam os motoristas com rotas alternativas para desviar do congestionamento", indicou o militar, ao dar dicas de como não perder o início do primeiro jogo do Brasil, que acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

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Embora a tecnologia mostre os melhores caminhos para chegar ao destino dentro do horário estimado, Jean orienta, se possível, que trabalhadores negociem com seus patrões para conseguir uma liberação de ao menos duas horas antes do início da partida.

"O recomendado é sair umas duas horas antes do início da partida. A gente sabe que às vezes pode se tornar difícil, mas pode ser combinado ali com o chefe. Então, se puder antecipar, será melhor porque a gente sabe que o trânsito vai ficando mais pesado conforme se aproxima das 19h, horário do jogo", contou o tenente.

Transporte público

Caso o trabalhador use o transporte público para chegar ao local em que vai acompanhar o primeiro desafio em busca do hexacampeonato, vale a mesma regra de se planejar para sair mais cedo do ofício. Uma opção por esse meio ocorrerá em meio ao anúncio do governo do Distrito Federal de que haverá reforço na frota de veículos.

Na avaliação do tenente, o uso do tranporte público também deve ser adotado por motoristas. "Deixar o carro em casa e pegar o ônibus ou o metrô é uma ótima opção, principalmente ao pessoas que vai fazer uso de bebida alcóolica durante o jogo do Brasil. Então, para evitar ser surpreendido por uma blitz, vá de ônibus, metrô ou transporte por aplicativo", orientou.

Fiscalização

As fiscalizações vão acontecer normalmente durante os jogos do Brasil na Copa. Segundo o tenente Jean Oliveira, essas operações de Álcool Zero (Lei Seca) vão acontecer em vários pontos do Distrito Federal.

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"Nós vamos intensificar o policiamento, ainda mais nesse sábado. A Polícia Militar vai estar em vários pontos do Distrito Federal, atuando forma firme. A gente sabe que a combinação de bebida e direção pode trazer prejuízo pessoal para a pessoa que tá dirigindo, para o pedestre, pro motociclista, para o ciclista", disse Jean.

O valor da multa a motoristas que combinem álcool e direção é de R$ 2.934,70, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da multa em dinheiro, motoristas autuados pela Lei Seca perdem o direito de dirigir por um ano. Além disso, esses condutores terão de fazer um curso de reciclagem para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além do rigor às blitze de Álcool Zero no DF, o representante do Batalhão de Trânsito da PMDF afirmou que as ações da polícia vão fiscalizar motoristas que dirigem de forma irregular. "Estamos atentos para quem não seguir as regras, não usar o cinto de segurança ou dirigir mexendo no celular", completou.