Criação irregular de aves silvestres é desmantelada em Planaltina

Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados aos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma criação irregular de aves silvestres foi desmantelada pela polícia no Setor Leste, em Planaltina, na tarde desta sexta-feira (12/6). Em uma casa, foram encontradas cinco aves da espécie baiano (Sporophila nigricollis) mantidas em gaiolas de madeira.

O criatório ilegal foi descoberto após uma denúncia anômina. Os policiais entraram na residência, com a permissão da moradora, e encontraram os pássaros presos em gaiolas.

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Quando questionada sobre a procedência e a regularização das aves, a moradora informou que não possuía licença ou autorização dos órgãos competentes. Ela foi informada da infração, que configura crime contra a fauna, previsto na Lei de Crimes Ambientais. Os animais não apresentavam sinais de maus-tratos.

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Como a mulher não tem mandados de prisão em aberto, foi oferecida a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, assinado pela mulher. Ela se comprometeu a comparecer em juízo quando for chamada.

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Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados aos órgãos competentes.