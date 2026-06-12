InícioCidades DF
Resgate animal

Criação irregular de aves silvestres é desmantelada em Planaltina

Em uma casa, foram encontradas cinco aves da espécie baiano (Sporophila nigricollis) mantidas em gaiolas de madeira. O criatório ilegal foi descoberto após uma denúncia anômina.

Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados aos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados aos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma criação irregular de aves silvestres foi desmantelada pela polícia no Setor Leste, em Planaltina, na tarde desta sexta-feira (12/6). Em uma casa, foram encontradas cinco aves da espécie baiano (Sporophila nigricollis) mantidas em gaiolas de madeira. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O criatório ilegal foi descoberto após uma denúncia anômina. Os policiais entraram na residência, com a permissão da moradora, e encontraram os pássaros presos em gaiolas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Quando questionada sobre a procedência e a regularização das aves, a moradora informou que não possuía licença ou autorização dos órgãos competentes. Ela foi informada da infração, que configura crime contra a fauna, previsto na Lei de Crimes Ambientais. Os animais não apresentavam sinais de maus-tratos. 

Como a mulher não tem mandados de prisão em aberto, foi oferecida a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, assinado pela mulher. Ela se comprometeu a comparecer em juízo quando for chamada.

Os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados aos órgãos competentes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/06/2026 17:36
SIGA
x