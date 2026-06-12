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Violência doméstica

DF 360 registra um alerta de violência doméstica a cada 15 minutos à noite e aos fins de semana

Secretário de Segurança Pública cita dados do DF 360 e destaca que pesquisa sobre feminicídio ajuda a compreender fatores que mantêm o ciclo de violência

O secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury - (crédito: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília)
O secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury - (crédito: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília)

Em determinados dias e horários, como à noite e aos fins de semana, um alerta de violência doméstica é registrado a cada 15 minutos no DF por meio do programa DF 360, responsável por monitorar ocorrências em tempo real. A informação é do secretário de Segurança Pública Alexandre Patury. “Às vezes, durante a noite ou no fim de semana, a cada 10 ou 15 minutos surge um alerta de violência doméstica com a geolocalização de mulheres que ligam para o 190”, informou o chefe da pasta.

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De acordo com Patury, os dados da pesquisa intitulada Panorama da Violência contra a Mulher no DF, divulgada nesta sexta-feira (12/6) pelo Governo do Distrito Federal (GDF), refletem a realidade enfrentada diariamente pelas forças de segurança. “Quando vemos números como os da pesquisa, percebemos que não estão fora da curva, são a realidade. E, pior ainda, são subnotificados, porque muitas mulheres, por medo, não acionam a polícia”, destacou.

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O objetivo do levantamento é compreender o que leva homens a cometerem feminicídio. O levantamento, considerado o primeiro estudo desse porte realizado por um ente federativo no país, ouviu mais de 5 mil pessoas e 39 autores de feminicídio presos no Complexo da Papuda para mapear fatores associados à violência contra a mulher e subsidiar políticas públicas de prevenção, acolhimento e proteção.

Para Patury, a pesquisa ajuda a combater a negação sobre a dimensão do problema. “É um estudo inédito e corajoso, porque busca entender algo que muitas vezes se evita discutir: as motivações desses crimes. Mas, para quebrar o ciclo, é preciso compreender e, para isso, é necessário perguntar”, ressaltou.

O secretário também apontou a questão patrimonial como um dos fatores relevantes nos casos de violência. “Não se trata apenas de quem é o provedor. Muitas vezes, a mulher sustenta a casa e o homem se apropria desse patrimônio, assumindo uma posição de poder. Essa relação está ligada a um contexto histórico de machismo estrutural”, explicou.

Ele ressaltou, ainda, que o enfrentamento da violência vai além da atuação policial. “Segurança pública não se resolve apenas com polícia. Passa por educação, cultura, esporte e oportunidades”, concluiu.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 12/06/2026 17:14
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