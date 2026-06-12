Filhote resgatado de abuso sexual é adotado

O filhote de cachorro que foi resgatado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA), após uma denúncia de abuso sexual já está com uma nova família. Apelidado de Jorginho, o animal foi adotado nessa quinta-feira (11/6) pela designer de interiores Fabiana Alves Ponce Leones, que decidiu acolhê-lo após tomar conhecimento da história.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O caso veio à tona após a PCDF receber informações sobre um vídeo que registra a violência contra o filhote. As equipes seguiram imediatamente para uma região conhecida como Favelinha, em Planaltina, onde o crime teria ocorrido, para tentar localizar o responsável e resgatar o animal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o homem apontado como autor das agressões havia sido atacado por moradores revoltados com a situação e fugido em seguida para um destino ainda desconhecido.
Segundo a DRCA, o autor foi identificado e responderá pelo crime, contudo, não foi preso.
A PCDF está investigando relatos recebidos sobre o criminoso ter tentado se aproximar indevidamente de crianças da região.
*Colaborou Paulo Gontijo
Saiba Mais
- Cidades DF Temporal complica trânsito e vias da Asa Norte e Sudoeste nesta sexta (12/6)
- Cidades DF Colônia de Férias Mapati chega à 67ª edição com inscrições abertas
- Cidades DF Conta de luz e alimentos pressionam inflação no DF
- Cidades DF DF terá reforço no transporte público em dias de jogos do Brasil
- Cidades DF Pesquisa inédita busca entender por que homens matam mulheres no DF
- Cidades DF Ofício de raizeiros e raizeiras é reconhecido como patrimônio cultural