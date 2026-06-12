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PROTEÇÃO DE ANIMAIS

Filhote resgatado de abuso sexual é adotado

Após ação da Polícia Civil em Planaltina, filhote apelidado de Jorginho foi adotado nesta quinta-feira (11/6)

Jorginho foi adotado por Fabiana - (crédito: Divulgação)
Jorginho foi adotado por Fabiana - (crédito: Divulgação)

O filhote de cachorro que foi resgatado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA), após uma denúncia de abuso sexual já está com uma nova família. Apelidado de Jorginho, o animal foi adotado nessa quinta-feira (11/6) pela designer de interiores Fabiana Alves Ponce Leones, que decidiu acolhê-lo após tomar conhecimento da história.

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O caso veio à tona após a PCDF receber informações sobre um vídeo que registra a violência contra o filhote. As equipes seguiram imediatamente para uma região conhecida como Favelinha, em Planaltina, onde o crime teria ocorrido, para tentar localizar o responsável e resgatar o animal.

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Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o homem apontado como autor das agressões havia sido atacado por moradores revoltados com a situação e fugido em seguida para um destino ainda desconhecido. 

Segundo a DRCA, o autor foi identificado e responderá pelo crime, contudo, não foi preso.

A PCDF está investigando relatos recebidos sobre o criminoso ter tentado se aproximar indevidamente de crianças da região.

*Colaborou Paulo Gontijo

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 12/06/2026 15:51
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