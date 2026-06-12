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TRÂNSITO

Motorista perde controle e colide contra árvore na DF-251

O condutor e a passageira foram encaminhados a um hospital próximo. Eles sofreram ferimentos leves

O impacto lateral feriu os dois ocupantes do carro, que foram transportados a um hospital da região - (crédito: Reprodução: CBMDF)
O impacto lateral feriu os dois ocupantes do carro, que foram transportados a um hospital da região - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Um motorista e uma passageira ficaram feridos após perder o controle do carro e colidir contra uma árvore no Núcleo Rural Santos Dumont, às margens da DF-251, em Planaltina. O acidente ocorreu às 13h40 desta sexta-feira (12/6).

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Ao chegarem ao local, militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontraram um carro fora da pista com o condutor e a passageira ainda no interior do veículo. Os militares realizaram o atendimento às vítimas, seguindo o protocolo de trauma.

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Os ocupantes do veículo foram imobilizados, retirados do carro e transportados para um hospital próximo, conscientes e orientados. Eles sofreram ferimentos leves. O pai do motorista ficou responsável pelo veículo.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 12/06/2026 18:27
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