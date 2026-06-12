Embaixadas viram "arquibancadas" durante os jogos da Copa

Com jogos decisivos movimentando os gramados nos Estados Unidos, as embaixadas do Uruguai e do Equador, em Brasília, prepararam programações especiais para receber suas comunidades e torcedores brasileiros, transformando os espaços diplomáticos em verdadeiras arquibancadas internacionais.

Pelo Grupo H, a seleção da Arábia Saudita enfrenta o Uruguai em Miami. Para quem vai acompanhar aqui do quadradinho, a Embaixada do Uruguai abrirá suas portas no início da noite. A partida começa às 19h (horário de Brasília). A celebração começa às 18h45, na SES - L3 Sul, Quadra 803, Lote 14 (acesso pela entrada oposta ao lago).

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Mais tarde, as atenções se voltam para o Grupo E, com o duelo entre Costa do Marfim e Equador, direto da Filadélfia. A Embaixada do Equador promete uma recepção calorosa, focada na união entre os povos. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), mas convidados serão bem-vindos a partir das 19h, no Setor de Embaixadas Sul (Embaixada do Equador)