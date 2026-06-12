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HUMANIZAÇÃO

Hospital transforma Dia dos Namorados em gesto de afeto na UTI

Com jantar especial, música ao vivo e ambiente romântico, Hospital São Mateus promoveu uma celebração humanizada para pacientes internados e seus familiares no Cruzeiro

Dia dos Namorados UTI - (crédito: Reprodução/Hospital São Mateus)
Dia dos Namorados UTI - (crédito: Reprodução/Hospital São Mateus)

Datas comemorativas como o Dia dos Namorados nem sempre são felizes para algumas pessoas. Em um dia que poderia ser mais melancólico do que romântico e feliz, o Hospital São Mateus, no Cruzeiro, resolveu garantir um momento humanizado para pacientes internados e seus familiares.

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Com um jantar especial, um ambiente decorado, música ao vivo e um jantar romântico, a equipe do hospital garantiu que tudo acontecesse com afeto e segurança. “A ação especial de Dia dos Namorados nasceu de uma iniciativa da Diretoria do Hospital São Mateus, reforçando um dos pilares da instituição: o cuidado humanizado e o respeito à vida em todas as suas dimensões”, conta Patrícia das Chagas, Psicóloga e Gerente de Gente, Gestão e Cultura.

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De acordo com a equipe do hospital, a iniciativa está alinhada com a crença de que o cuidado vai além dos procedimentos e tratamentos, abrangendo também os aspectos emocionais, afetivos e humanos que contribuem para o bem-estar e a recuperação dos pacientes.

“O Hospital São Mateus vem desenvolvendo, de forma contínua, ações voltadas à humanização da assistência, buscando ampliar, sempre que possível, a participação dos familiares no processo de cuidado”, destaca Patrícia das Chagas.

Ao detalhar o momento proporcionado a um dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Patrícia revela que muitos colaboradores chegaram a se emocionar: “Muitos colaboradores se emocionaram, alguns chegaram às lágrimas ao acompanhar a experiência e ouvir os relatos do casal [...] Foi uma oportunidade de lembrar que, por trás de cada atendimento, existe uma história, uma família e sentimentos que merecem ser cuidados com a mesma dedicação dispensada ao tratamento clínico”.

 

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 12/06/2026 20:11
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