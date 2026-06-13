Dia de Santo Antônio reúne milhares de fiéis em missas no DF

O Dia de Santo Antônio, celebrado neste sábado (13/6), começou com intensa movimentação e demonstrações de fé em todo o Distrito Federal. No Santuário Santo Antônio, localizado na 911 Sul, a estimativa é de que cerca de 30 mil fiéis passem pelo local ao longo do dia para participar de uma das 16 missas programadas, todas com previsão de lotação máxima. Além das celebrações na Asa Sul, a Paróquia Santo Antônio, em Ceilândia, também deu início às homenagens logo cedo, com uma missa realizada às 6h.

A data evoca a memória do santo franciscano que, embora tenha nascido em Portugal, tornou-se frade em Assis, na Itália, sob a influência de São Francisco. "Ele começa uma vida de pregações, se torna bastante conhecido tanto na Itália como no sul da França e, depois de sua morte, em menos de um ano, foi canonizado", explica o Frei Edgar Alves.

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Segundo o religioso, a canonização foi uma das mais rápidas da história e a devoção foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. "Com o tempo, ficou mais evidente essa questão do santo casamenteiro do que outros aspectos, mas Santo Antônio também é aquele que faz encontrar coisas perdidas e é o santo dos pobres", contextualiza o pároco.

A distribuição do tradicional pãozinho, que ocorre durante todo o sábado no santuário, resgata um hábito do próprio santo em vida, quando distribuía os pães do convento para a população vulnerável sem que o alimento faltasse aos freis. "O pão não é somente o pão material. É também aquele pão da alegria, do amor e da caridade", acrescenta Frei Edgar. O pároco reforça ainda que a própria imagem do santuário reflete esse simbolismo, mostrando o Menino Deus entregando uma cesta de pães a Santo Antônio para que ele os repasse aos necessitados.

Graças e tradições de família

A busca pelo pão e pela intercessão do santo move fiéis de diversas regiões administrativas e até do Entorno. A consultora de pós-venda Valdinéia Leal, 40 anos, saiu de Águas Lindas de Goiás (GO) logo cedo para agradecer por uma mudança profissional que atribui ao santo.

"Esse é o terceiro ano que eu venho. No primeiro ano, vim muito triste, pois estava em um emprego infeliz e pedi a Santo Antônio que me abençoasse. Dentro de três meses, consegui sair desse emprego e Santo Antônio me abençoou a estar no trabalho que eu estou hoje", relata.

Acompanhada da mãe, Josefa Leal, 70, e da tia, Edna Maria Alecrim, 64, ela faz questão de manter o vínculo com o santuário. "Santo Antônio só traz bênçãos na minha vida", completa. Edna, moradora de Samambaia, compartilha da mesma devoção e relata ter alcançado uma graça recente para a filha, Poliana, que conseguiu um emprego após a realização da novena. Sobre o significado do pão que leva para casa e distribui, Edna resume: "Pode faltar outra coisa, mas o pão de cada dia não falta".

Larissa Carmona foi ao santuário pelo quarto ano consecutivo para agradecer (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

As bênçãos relacionadas à fertilidade e à saúde também são frequentes nos relatos ouvidos no pátio da igreja. O Frei Edgar lembra que, logo nas primeiras horas do dia, recebeu o agradecimento de uma mulher que conseguiu engravidar após pedir a intercessão do santo no ano anterior, além do relato de um jovem que testemunhou sua cura de um câncer. "Eu realmente o vi várias vezes durante o ano e ele conseguiu. Não sei em que estágio estava essa doença, mas em todo caso, ele falou que foi curado", emociona-se o frei.

Para outros devotos, a data marca a concretização de pedidos afetivos. A advogada Larissa Carmona, 32, frequenta o santuário desde que se mudou para a capital, há quase quatro anos. "Nos primeiros anos, pedi que encontrasse um parceiro para trilhar a vida comigo. No terceiro ano, vim para agradecer por já encontrar essa pessoa e, desta vez, venho para agradecer ainda mais porque marcamos nosso casamento", conta. A advogada também acendeu quatro velas para a família e levou um pão bento para a mãe, que está em São Paulo.

Frei Edgar ressalta que a busca por um parceiro não deve ser desvalorizada. "Se a pessoa estiver necessitada, realmente, de um namorado ou namorada, de casar, então, acredito que também seja esse o pão. Não há problema algum em pedi-lo a Santo Antônio", ressalta.

Agradecimento diário

Entre os milhares de frequentadores, há quem compareça ao santuário guiado estritamente pelo sentimento de dever cumprido perante a vida. O servidor público Jader Fernandes, 61, frequenta o local nesta data há quase cinco décadas, mantendo um hábito herdado de sua mãe e de sua avó. "Santo Antônio sempre esteve presente na minha vida, não só pelo lado da espiritualidade, como o lado da saúde e da provisão divina também", afirma o morador do Sudoeste.

Jader preserva o costume familiar de levar os pães para casa e ensina uma simpatia tradicional. "A gente pega o pão, enrola em um pedaço de papel laminado e deixa na geladeira, guardado por um ano. E eu te garanto que a sua geladeira nunca vai ficar vazia". Apesar da forte devoção, o servidor esclarece que seu propósito no dia de hoje restringe-se à gratidão.

"Só agradecer, só agradecer. Estou vivo e com saúde. Você já pensou quantas pessoas não conseguem mastigar? Fazem alimentação por sonda? Eu tenho um copo de água portátil para tomar todo dia. Quantas pessoas não têm um copo de água para tomar?", reflete Jader. "Pedir mais coisas diante de tantas condições favoráveis seria heresia", pontua.