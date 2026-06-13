Nem o frio de Brasília esfria a torcida na estreia do Brasil na Copa do Mundo

As baixas temperaturas registradas neste sábado (13/6), em Brasília, não foram suficientes para afastar os torcedores da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Enrolados em casacos, mas sem abrir mão da tradicional camisa amarela, os fãs do futebol começaram a ocupar os espaços de transmissão espalhados pela capital na expectativa de ver o Brasil iniciar a busca pelo hexacampeonato com uma vitória sobre o Marrocos.

Um dos pontos de encontro é o Copa em Casa, realizado no Estacionamento 10 do Parque da Cidade. O evento integra a programação do Festival Em Casa Brasília e transforma o local em uma grande arena para quem prefere viver a emoção do Mundial em clima de festa coletiva, com telões, atrações musicais, DJs, ativações e experiências para o público.

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Entre os presentes está o farmacêutico Leônidas Albuquerque, de 43 anos, que escolheu comemorar o aniversário acompanhando a estreia da Seleção. Além da celebração pela nova idade, ele espera receber um presente extra ao fim da noite. “Eu quero muito ter dois presentes de aniversário, que é a vitória do Brasil por 2 a 0. Vai ser um grande presente para mim se o Brasil ganhar”, afirmou.

O militar e professor Hudson Vidal, de 31 anos, também não se intimidou com o frio brasiliense. Ele contou que acompanhou a preparação do evento e decidiu reunir os amigos para assistir à partida em clima de confraternização. “A gente teve que escolher uma roupa um pouco mais quente. Eu queria vir de bermuda, mas tive que vir de calça e com a blusa ali, de prontidão”, brincou. Hudson disse ainda que o grupo deve aumentar ao longo da noite. “Eu vim com vários amigos e a gente vai encontrar mais gente lá dentro.”

Mais do que assistir a uma partida, os torcedores buscam compartilhar um ritual que se repete a cada quatro anos: vestir as cores do país, torcer junto e transformar qualquer espaço em uma extensão das arquibancadas. E, ao menos neste sábado, o frio típico do inverno brasiliense parece incapaz de esfriar a paixão pelo futebol.

