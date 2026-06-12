Queda da ajuda internacional coloca luta contra HIV em risco, diz ONU

A aprovação pela Anvisa se limita à prevenção da infecção pelo HIV-1, não sendo aplicada à variante HIV-2. - (crédito: PRess Serbia - Flickr)

Os cortes significativos na ajuda internacional estão desorganizando a luta contra o HIV e colocam em risco décadas de avanços, advertiu nesta sexta-feira (12) a agência da ONU encarregada de combater a doença.

"É a primeira vez que a luta contra o HIV é tão afetada desde que o mundo começou a se mobilizar contra essa doença", afirmou em entrevista à AFP Winnie Byanyima, diretora-executiva do Unaids. A luta contra o HIV está "em perigo por causa dos cortes repentinos" na ajuda internacional, acrescentou.

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Essa redução faz parte de uma tendência geral em vários países desenvolvidos. As decisões mais drásticas foram tomadas pelos Estados Unidos, no segundo mandato de Donald Trump, que praticamente desmontou a agência americana dedicada ao tema, a Usaid.

Mas outros países, como Alemanha, França e Reino Unido, também reduziram de forma significativa sua ajuda internacional, o que colocou muitas ONGs em dificuldade e afetou a luta contra doenças como a aids, que atingem sobretudo as regiões mais pobres do mundo.

Em seu novo relatório, o Unaids aponta efeitos concretos desse fenômeno. Por exemplo, entre 2024 e 2025, o número de pessoas que tomam a PrEP, um tratamento preventivo crucial na luta contra o HIV, caiu 38% em cerca de 60 países analisados.

Os fundos destinados à distribuição de preservativos, essenciais contra a propagação do HIV, despencaram 90%, segundo o relatório. Os recursos destinados a garantir o acesso a programas de prevenção caíram 80%.

O Unaids estima que 570 mil pessoas morreram de aids no ano passado e que 1,2 milhão foram infectadas. Embora esses números mantenham a tendência de queda observada desde 2010, a agência alerta que ainda não refletem o impacto da redução da ajuda internacional.

Uma decisão "política"

Além disso, entre 2010 e 2025, as novas infecções por HIV seguiram trajetórias muito diferentes conforme a região.

O número de novas infecções aumentou 13% na América Latina, um retorno ao crescimento que se soma ao aumento observado na Europa Oriental e na Ásia Central (+15%) e, de forma muito mais acentuada, no Oriente Médio e Norte da África (+77%).

Em contraste, outras regiões alcançaram avanços importantes: o Caribe reduziu suas novas infecções em 30%, e a Europa Ocidental, a Europa Central e a América do Norte as reduziram em 13%.

Desde o colapso da ajuda internacional, mais de cinquenta países se comprometeram a ampliar, por conta própria, os recursos destinados a combater o HIV em seus territórios.

Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Peru e Equador figuram entre os latino-americanos que assumiram o compromisso de reforçar, com recursos próprios, seus programas de prevenção e atenção.

Byanyima celebra esse avanço, mas alerta que "não irá compensar" a queda dos recursos internacionais.

Novas ferramentas terapêuticas surgiram nos últimos anos, entre elas o lenacapavir, desenvolvido pelo laboratório Gilead. Esse medicamento demonstrou grande eficácia tanto na prevenção quanto no tratamento do HIV, graças à sua ação prolongada e ao fato de não exigir administrações frequentes. No entanto, seu acesso continua concentrado quase exclusivamente nos países mais desenvolvidos.