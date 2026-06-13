Brasil se recupera e empata com Marrocos

O Brasil se recuperou na partida contra o Marrocos, após sofrer o primeiro gol, na noite deste sábado (13/6), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O gol incendiou a torcida brasileira presente no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York, que vinha empurrando a equipe desde os primeiros minutos.

Na Paróquia Santo Antônio, na Asa Sul, a torcida brasiliense também respirou mais aliviada ao ver o lance que começa a mudar o rumo da partida. Após a bola balançar as redes, com o gol de Vini Jr., torcedores comemoraram com gritos, bandeiras e cantos.

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O gol de empate trouxe o alívio que a torcida na Asa Sul tanto esperava, transformando a tensão em euforia. Para a estudante Bianca Ribeiro de Freitas, de 19 anos, a pintura assinada por Vini Jr. superou até as suas expectativas mais cautelosas, já que ela temia que o Marrocos ampliasse o placar devido à visível ansiedade da Seleção na estreia.

"Sinceramente, que golaço! Esse gol do Vini Jr., saindo e batendo de lado, foi lindo, perfeito", celebrou a jovem, respirando mais aliviada com a reação em campo. Confiante de que agora o time "desenrola", Bianca arriscou um palpite ousado de 4 a 1 para a partida.

