Brasilienses lotam bares no primeiro jogo do Brasil

Luana Nogueira - Especial para o Correio

O primeiro jogo da Seleção Brasileira foi celebrado por centenas de torcedores, que lotaram bares e restaurantes na capital. Quem escolheu o Mané para assistir ao jogo contou com programação especial. Além da transmissão da partida de futebol, o espaço teve atrações para crianças e muita gastronomia. A movimentação para assistir ao Mundial começou cedo. Vestidos de verde, amarelo e azul, amigos e familiares se reuniram no espaço para celebrar. Entre eles, a representante comercial Rebeca da Silva, que chegou ao restaurante acompanhada com nove pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Todo mundo se reuniu para assistir junto. Viemos caracterizados com a camisa do Brasil, até as crianças. A comemoração está completa hoje”, contou. Ela está otimista com a Seleção e acredita que o time tem condições de avançar e até mesmo de ganhar o mundial. “Estou sentindo uma energia muito boa, acho que vai dar certo e vamos ganhar”, afirmou.

Os bares são os locais favoritos para muitos torcedores assistir às partidas de futebol, pela possibilidade de estar perto de mais pessoas. Rodrigo Silva, por exemplo, acredita que assistir ao jogo em bares é mais especial. “Assistir à Seleção Brasileira jogando em um barzinho é diferente, é uma energia única e o clima é diferente. Dá para sentir a vibração de todo mundo”, disse. Apesar do empate, o torcedor está confiante e acredita que o Brasil sairá vitorioso nas próximas partidas.

Para que a festa aconteça da melhor forma, é necessário uma grande preparação da equipe que organiza os eventos. A gerente de comunicação do grupo Mané, Mariana Frota, explicou que o planejamento para a Copa do Mundo começou no ano passado. “A gente tem um DNA de eventos e adora fazer entretenimento. Quando surge uma oportunidade como essa, aproveitamos para criar uma experiência completa para o público”, afirmou.

De acordo com ela, o intuito é proporcionar uma experiência completa para o torcedor, independentemente dos resultados do jogo.“Se o Brasil ganhar, estamos celebrando. Se não ganhar, também estamos celebrando o fato de estarmos juntos. Queremos fazer parte da história das pessoas”, destacou.



