De Unaí para Brasília: amigas cruzam a divisa para torcer pelo Brasil na Copa

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 também reuniu torcedores de fora do Distrito Federal. Entre eles estava um grupo de amigas que deixou Unaí, no noroeste de Minas Gerais, para acompanhar o jogo em Brasília e aproveitar a capital.
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A gerente de vendas Renata, de 38 anos, conta que a viagem foi motivada pela vontade de viver uma experiência que não encontra na cidade onde mora. “Como a gente não tem um barzinho desse na nossa cidade, com uma proporção maior igual a essa daqui, a gente vem para poder se divertir e ver gente nova”, afirmou.
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Segundo ela, o passeio já virou tradição. “Brasília é um dos melhores lugares para visitar e curtir com um grupo grande” completou. Em meio à tensão e à expectativa pela estreia do Brasil, a presença das mineiras mostra que a Copa do Mundo também movimenta o turismo regional e transforma Brasília em ponto de encontro para torcedores.
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