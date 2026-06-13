Capotamento na BR-020 deixa uma mulher ferida em Sobradinho

Acidente ocorreu na altura do Condomínio Alto da Boa Vista e envolveu três ocupantes, entre eles uma criança - (crédito: CBMDF divulgação)

Uma mulher ficou ferida após o capotamento de um veículo na BR-020, em frente ao Condomínio Alto da Boa Vista, na região de Sobradinho, na tarde deste sábado (13/6). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado às 18h14 para atender a ocorrência e enviou quatro viaturas ao local.

Ao chegarem, os militares encontraram um Honda City cinza capotado no canteiro central da rodovia. Dentro do automóvel estavam três ocupantes, incluindo uma criança. As equipes iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento pré-hospitalar voltados a vítimas de trauma.

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Os bombeiros realizaram a retirada das vítimas do veículo, além dos procedimentos de imobilização, avaliação clínica e demais medidas necessárias para garantir a segurança dos envolvidos. Apenas uma das ocupantes, uma mulher cuja idade não foi informada, precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Segundo a corporação, ela estava consciente, orientada e com quadro estável durante todo o atendimento.

Durante a operação de resgate, uma das faixas da BR-020 precisou ser interditada temporariamente para assegurar o trabalho das equipes e a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela via. Após a conclusão da ocorrência, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.