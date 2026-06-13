Gol do Brasil anima torcida, mas empate mantém tensão em bar da Asa Norte

O gol do Brasil levou os torcedores do Caju Limão, na 202 Norte, ao delírio neste sábado (13/6). Abraços, gritos e brindes improvisados transformaram o bar em uma verdadeira arquibancada durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Com o jogo ainda em andamento e o placar em 1 a 1, o público acompanha cada lance com atenção redobrada, alternando entre análises sobre o desempenho da equipe e demonstrações de confiança em uma reação brasileira.

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Mariana Mendes, 24 anos acredita em uma virada. “A gente vai ganhar essa. Copa do Mundo é sofrimento, mas o Brasil cresce quando mais precisa. Tenho certeza de que esse gol vai sair”. Apesar do equilíbrio no marcador, o clima no Caju Limão segue otimista. A torcida acredita que o Brasil ainda tem tempo para assumir a liderança do placar e começar a trajetória rumo ao hexa com uma vitória.





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