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Copa do Mundo

Marrocos marca primeiro e surpreende o Brasil

Seleção marroquina abre o placar e silencia parte da torcida brasileira. Na Paróquia e Santuário Santo Antônio, que celebra o Dia de Santo Antônio, a reação foi de frustração

Torcedores brasileiros ficam apreensivos após gol do Marrocos - (crédito: Mariana Campos)
Torcedores brasileiros ficam apreensivos após gol do Marrocos - (crédito: Mariana Campos)

O Marrocos saiu na frente contra o Brasil na noite deste sábado (13/6), em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O gol marroquino mudou o ambiente no Estádio MetLife e gerou apreensão entre os torcedores brasileiros.

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Depois do lance, parte da torcida ficou em silêncio enquanto outra intensificou o apoio à seleção brasileira em busca da reação. O resultado momentâneo aumenta a pressão sobre a equipe no restante da partida.

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A reportagem acompanha as reações nas arquibancadas brasilienses e os ajustes feitos pelo Brasil após sofrer o primeiro gol do confronto. Na Paróquia e Santuário Santo Antônio, que celebra o Dia de Santo Antônio, a reação foi de frustração. Para o morador e funcionário do local, Marco Santana, de 52 anos, o placar adverso foi apenas o reflexo de um início de jogo amplamente dominado pelos marroquinos.

"Só o Marrocos jogou até agora. A gente não teve bola", desabafou o torcedor, lamentando a atual falta de peças criativas e a fragilidade do Brasil, especialmente nas laterais. Mesmo diante do futebol abaixo do esperado e da apatia em campo, Marco mantém o otimismo característico do torcedor brasileiro: ele garantiu que segue confiante em uma virada por 2 a 1, placar cravado por ele no bolão, e agora espera que "alguém chame o jogo" para arrumar a casa.

Próximas partidas do Brasil
Brasil x Haiti — 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Escócia x Brasil — 24 de junho (quarta-feira), às 19h de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/06/2026 19:54
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