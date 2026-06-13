Baile da quebrada reúne Copa do Mundo e cultura periférica em Ceilândia

A programação contou com a transmissão da partida seguida de apresentações de DJs e artistas periféricos - (crédito: Luana Nogueira)

*Luana Nogueira

Neste sábado, (13/6) o projeto Sarau-Vá realizou a transmissão do jogo do Brasil no Beco do Porco, Ceilândia, em meio a muita música e símbolos da cultura periférica e preta. A programação começou às 17h e termina às 2h da madrugada. A partida Brasil X Marrocos foi transmitida com estrutura de som e telão contou com a presença de DJs e apresentações de outros artistas do Distrito Federal.

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O evento se tornou ponto de encontro para pessoas que queriam assistir ao jogo do Brasil e depois aproveitar o resto do sábado com muita alegria. É o caso de Izabela Rodrigues de Jesus, de 28 anos, que chegou no evento toda caracterizada para torcer para o Brasil e dançar com os amigos.

“Eu acho isso muito positivo. Quando eu soube que teria o jogo e também o sarau, achei muito legal. Juntaram duas coisas muito massas e que animam a galera. Você assiste ao jogo e depois continua curtindo o rolê tranquilamente no mesmo lugar.”, explicou.

Ela, que já esteve presente em outras edições do Sarau-Vá, acredita que o evento promove representatividade para as pessoas que moram longe da capital. “Eu acho muito interessante porque a gente se sente representado também. A galera que está tocando é daqui da cidade. Então a gente vê em ação pessoas que acompanha, que admira e que fazem parte da nossa realidade.”

Jaluzza Alves é advogada e também participou do evento. Ela acredita que o sarau é um local para que as pessoas pretas e periféricas possam compartilhar experiências. “O Sarau-Vá é um rolê de muita resistência, que reúne pessoas pretas que vivem aqui na periferia. Eu, como pessoa preta, me sinto confortável em lugares assim.”

Apesar do empate ter desanimado um pouco a galera, a festa continuou com bastante diversão. Os torcedores apostam na vitória do Brasil e seguem no clima da copa. Jaluzza, por exemplo, continua esperançosa e confiante na vitória da seleção brasileira. “Eu estava bem ansiosa para assistir o jogo e acho que jogamos muito bem. Eu acredito que a gente chega às quartas de final. Eu espero que aconteça”, disse.