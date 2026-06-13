Lei de Incentivo ao Esporte: projeto gratuito capacita gestores em Brasília

Juraci Moreira, ex-triatleta, ministrou palestra sobre a Lei de Incentivo ao Esporte no curso Capacita em Brasília - (crédito: Instituto Imaginação)

O projeto gratuito “Capacita” esteve em Brasília nesta semana para ensinar gestores dos setores público e privado a desenvolverem projetos com base na Lei de Incentivo ao Esporte. Ao todo, 119 alunos participaram da capacitação.

O curso contou com a presença de especialistas do Ministério do Esporte e da Vale, empresa que mais investe na área no Brasil. O ex-triatleta Juraci Moreira, que representou o país nos Jogos de Sidney (2000), Atenas (2004) e Pequim (2008), ministrou uma palestra especial.

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Durante dois dias de atividades, os participantes aprenderam as melhores práticas para criar projetos beneficiados pela lei. O conteúdo abordou todas as etapas, desde a concepção e captação de recursos até a execução e a prestação de contas sem pendências.

“É muito importante participar de eventos assim, com troca de informações. Eu, que fui um atleta e vivenciei a Lei de Incentivo ao Esporte na prática, sendo beneficiado, e depois com o projeto social que eu criei, o Formando Campeões, posso falar com propriedade da importância desse mecanismo”, afirmou Juraci Moreira.

O ex-atleta explicou que a iniciativa mostra como elaborar os projetos e captar recursos tanto na perspectiva do atleta quanto na de projetos sociais.

Em seu quarto ano, o Capacita contribui para a aplicação de projetos para a lei, indicando os caminhos e as boas práticas necessárias para cumprir as etapas formais e técnicas. O projeto já impactou quase 3 mil pessoas em dezenas de cidades.

A iniciativa passou por municípios como Jacobina (BA); Vila Velha, Vitória e Baixo Guandu (ES); Brumadinho, Ipatinga, Itabira, Nova Lima, Belo Horizonte e outras cidades em Minas Gerais. Também esteve em Açailândia, Santa Inês e São Luís (MA); Belém, Canaã dos Carajás e Marabá (PA); Brasília (DF); e Itaguaí e Rio de Janeiro (RJ).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.