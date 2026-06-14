Domingo começa com céu nublado e previsão de pancadas de chuva no DF

Estão previstas pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia, principalmente no fim da tarde e no início da noite - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, Brasília! O domino (14/6) começou com nebulosidade e marcas da forte chuva que atingiu vários pontos do Distrito Federal durante a madrugada. Desde a última quinta (11/6), as chuvas têm pegado os brasilienses de surpresa, dado que o fenômeno não é recorrente no mês de junho. Nas primeiras horas do dia, motoristas precisaram de atenção redobrada, pois houve registro de neblina em algumas localidades, como na altura do Colorado, na BR-020.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve seguir com tempo ameno e céu predominantemente encoberto. Estão previstas pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia, principalmente no fim da tarde e no início da noite, com possibilidade de virem acompanhadas de rajadas de vento. A previsão indica que as baixas temperaturas e o clima mais frio devem permanecer ao longo da semana.

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A temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 17°C, enquanto a máxima não deve passar dos 27°C. Devido à alta cobertura de nuvens e à umidade da madrugada, a sensação térmica pode bater os 14°C ainda durante esta manhã, exigindo um agasalho leve de quem sair de casa cedo. Os dados do Inmet apontam que a umidade relativa do ar segue elevada na capital federal, variando entre 50% e 90%. Bom domingo!