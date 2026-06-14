Van de transporte de mercadorias tomba após atingir poste no SIA

Van Mercedes-Benz branca, utilizada no transporte de mercadorias, tombada na pista após colidir contra um poste de iluminação pública - (crédito: CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atendeu, na tarde deste domingo (14/6), uma ocorrência de sinistro de trânsito no SIA Trecho 2, na região do Guará. O chamado foi registrado às 14h, e seis viaturas de socorro foram deslocadas para prestar atendimento.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma van Mercedes-Benz branca, utilizada no transporte de mercadorias, tombada na pista após colidir contra um poste de iluminação pública. Com a força do impacto, o veículo atingiu um automóvel que estava estacionado nas proximidades.

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Segundo o CBMDF, duas pessoas permaneciam no interior da van. Como a colisão comprometeu a rede elétrica da área, o resgate exigiu cuidados adicionais para garantir a segurança das vítimas e das equipes de socorro. Após o desligamento da energia, realizado pela Neoenergia, os bombeiros retiraram os ocupantes do veículo.

As duas vítimas receberam atendimento pré-hospitalar ainda no local e, posteriormente, foram encaminhadas para uma unidade de saúde definida pela regulação médica. Ambas estavam conscientes, orientadas e apresentavam escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para atender a ocorrência. As circunstâncias que provocaram o acidente não foram divulgadas.