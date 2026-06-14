GDF já ajudou 1.300 vítimas de violência com auxílio financeiro

O programa Aluguel Social, que oferece um auxílio mensal de R$ 600 para vítimas de violência doméstica, já beneficiou mais de 1.300 mil mulheres desde a criação, em 2024, pelo Governo do Distrito Federal. Atualmente, 749 brasilienses recebem o benefício. De acordo com o GDF, cerca de R$ 4 milhões já foram investidos na ação.

O Aluguel Social contempla mulheres em situação de violência doméstica ou familiar que possuam medida protetiva concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) ou pelo Ministério Público da União (MPU).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para ter acesso ao auxílio é necessário residir no Distrito Federal, ter a renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até dois salários mínimos e estar em acompanhamento psicossocial pela rede de atendimento da Secretaria da Mulher.

O benefício possui duração de seis meses, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período, totalizando um ano de auxílio. Além da assistência financeira, o Aluguel Social garante cursos de qualificação profissional e empregabilidade, para que as beneficiárias sejam inseridas no mercado de trabalho.

A iniciativa tem como objetivo garantir que mulheres em situação de violência possam deixar ambientes onde correm risco e reconstruir suas vidas com mais segurança e autonomia. O projeto também busca reduzir a dependência financeira, que é um dos principais fatores que dificultam o rompimento de relacionamentos abusivos.