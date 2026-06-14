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ALUGUEL SOCIAL

GDF já ajudou 1.300 vítimas de violência com auxílio financeiro

A iniciativa Aluguel Social consiste em pagamento mensal de R$ 600, além de cursos de capacitação profissional. Atualmente, 749 mulheres são beneficiadas.

levantamento inédito foi realizado pelo ipeddf - (crédito: Divulgação)
levantamento inédito foi realizado pelo ipeddf - (crédito: Divulgação)

O programa Aluguel Social, que oferece um auxílio mensal de R$ 600 para vítimas de violência doméstica, já beneficiou mais de 1.300 mil mulheres desde a criação, em 2024, pelo Governo do Distrito Federal.  Atualmente, 749 brasilienses recebem o benefício. De acordo com o GDF, cerca de R$ 4 milhões já foram investidos na ação.

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O Aluguel Social contempla mulheres em situação de violência doméstica ou familiar que possuam medida protetiva concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) ou pelo Ministério Público da União (MPU). 

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Para ter acesso ao auxílio é necessário residir no Distrito Federal, ter a renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até dois salários mínimos e estar em acompanhamento psicossocial pela rede de atendimento da Secretaria da Mulher. 

O benefício possui duração de seis meses, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período, totalizando um ano de auxílio. Além da assistência financeira, o Aluguel Social garante cursos de qualificação profissional e empregabilidade, para que as beneficiárias sejam inseridas  no mercado de trabalho.

A iniciativa tem como objetivo garantir que mulheres em situação de violência possam deixar ambientes onde correm risco e reconstruir suas vidas com mais segurança e autonomia. O projeto também busca reduzir a dependência financeira, que é um dos principais fatores que dificultam o rompimento de relacionamentos abusivos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/06/2026 14:44 / atualizado em 14/06/2026 14:47
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