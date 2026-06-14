Chuva forte provoca alagamento e derruba teto no HUB

Parte do teto cedeu em um das salas do setor de hemodinâmica na unidade 1 do HUB. - (crédito: Reprodução)

O temporal que surpreendeu os moradores do Distrito Federal na sexta-feira (12/6) causou alagamento, infiltrações e derrubou parte do teto no Hospital Universitário de Brasília (HUB), na Asa Norte. O local afetado fica no Setor de Hemodinâmica, na Unidade 1 do HUB.

Imagens obtidas pelo Correio Braziliense mostram que parte do gesso de uma das salas do hospital cedeu e a água escorreu pelo teto e atingiu os equipamentos e materiais. Também é possível ver gotas de água descendo pela iluminação do local e o chão alagado.

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Em nota, o HUB afirmou que as chuvas não causaram impactos significativos a ponto de comprometer ou inviabilizar os atendimentos e demais atividades realizadas na unidade.

Veja o vídeo:

Ainda de acordo com o hospital, a situação foi “imediatamente acompanhada pelas equipes de infraestrutura e pela empresa responsável pela manutenção, que adotaram as medidas necessárias para contenção e correção do problema.”

Situação atual

À reportagem, o Hospital Universitário de Brasília afirmou que os problemas já estão resolvidos e que, até o momento, os equipamentos não apresentaram danos. Além disso, a Recepção Central segue funcionando normalmente e as agendas da Endoscopia e da Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI) permanecem inalteradas.

No entanto, o Hospital afirma que foi necessário suspender alguns procedimentos da unidade. “Por medida de precaução, as atividades da Hemodinâmica foram suspensas para avaliação do quadro elétrico da unidade e do equipamento de angiografia. O quadro elétrico foi inspecionado no sábado, e o fornecimento de energia elétrica ao setor foi restabelecido na manhã deste domingo.”