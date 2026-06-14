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Copa do Mundo, 4º dia: confira jogos, horários e transmissões

Domingo (14/6), o quarto dia do Mundial disputado no Canadá, México e EUA, contará com cinco partidas, todas em horários distintos

A Seleção Alemã será uma das estreantes de domingo (14/6) na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
A Seleção Alemã será uma das estreantes de domingo (14/6) na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

O encerramento do primeiro fim de semana de Copa do Mundo será o dia com a maior quantidade de partidas da competição até agora. O domingo (14/6), quarto dia da edição de 2026 do Mundial disputado no Canadá, México e Estados Unidos, trará aos espectadores cinco confrontos. Todas em horários distintos. 

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Os embates serão, além disso, disputados por três grupos diferentes. À 1h da madrugada, de sábado para domingo, Austrália e Turquia se enfrentam, pelo Grupo D. Este será o único compromisso sediado em solo canadense. Mais precisamente, no BV Place Vancouver, na cidade de Vancouver, localizada no distrito de British Columbia. 

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Em ordem alfabética, os dois chaveamentos seguintes terão os respectivos primeiros rounds já na mesma diária. O Grupo E terá disputas entre Alemanha e Curaçao, às 14h, em Houston, no Texas (EUA); e Costa do Marfim e Equador, às 20h, em Philadelphia, na Pennsylvania (EUA).

Já pelo Grupo F, holandeses e japoneses duelam às 17h, em Arlington, no Texas (EUA); enquanto Suécia e Tunísia medem forças às 23h, em Guadalupe, no único enfrentamento em território mexicano do domingão, para fechar o dia quatro. Todos os jogos serão válidos pelas respectivas estreias das seleções envolvidas. 

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de domingo (14/6) da Copa do Mundo de 2026: 

Grupo D 

Austrália x Turquia

Horário: 1h da manhã (de sábado para domingo, horário de Brasília)

Local: BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)

 

Grupo E

Alemanha x Curaçao

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo e Band (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming); BandNews FM e Rádio Bandeirantes (rádio)

 

Costa do Marfim x Equador

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)

 

Grupo F

Holanda x Japão 

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (Youtube); Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); Globoplay (streaming)

 

Suécia x Tunísia

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Monterrey Stadium, Guadalupe, México

Onde assistir: CazéTV (Youtube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 14/06/2026 00:01
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