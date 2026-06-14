Copa do Mundo, 4º dia: confira jogos, horários e transmissões

O encerramento do primeiro fim de semana de Copa do Mundo será o dia com a maior quantidade de partidas da competição até agora. O domingo (14/6), quarto dia da edição de 2026 do Mundial disputado no Canadá, México e Estados Unidos, trará aos espectadores cinco confrontos. Todas em horários distintos.
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Os embates serão, além disso, disputados por três grupos diferentes. À 1h da madrugada, de sábado para domingo, Austrália e Turquia se enfrentam, pelo Grupo D. Este será o único compromisso sediado em solo canadense. Mais precisamente, no BV Place Vancouver, na cidade de Vancouver, localizada no distrito de British Columbia.
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Em ordem alfabética, os dois chaveamentos seguintes terão os respectivos primeiros rounds já na mesma diária. O Grupo E terá disputas entre Alemanha e Curaçao, às 14h, em Houston, no Texas (EUA); e Costa do Marfim e Equador, às 20h, em Philadelphia, na Pennsylvania (EUA).
Já pelo Grupo F, holandeses e japoneses duelam às 17h, em Arlington, no Texas (EUA); enquanto Suécia e Tunísia medem forças às 23h, em Guadalupe, no único enfrentamento em território mexicano do domingão, para fechar o dia quatro. Todos os jogos serão válidos pelas respectivas estreias das seleções envolvidas.
Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de domingo (14/6) da Copa do Mundo de 2026:
Grupo D
Austrália x Turquia
Horário: 1h da manhã (de sábado para domingo, horário de Brasília)
Local: BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá
Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)
Grupo E
Alemanha x Curaçao
Horário: 14h (horário de Brasília)
Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo e Band (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming); BandNews FM e Rádio Bandeirantes (rádio)
Costa do Marfim x Equador
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)
Grupo F
Holanda x Japão
Horário: 17h (horário de Brasília)
Local: Dallas Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (Youtube); Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); Globoplay (streaming)
Suécia x Tunísia
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Monterrey Stadium, Guadalupe, México
Onde assistir: CazéTV (Youtube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)
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