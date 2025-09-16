Atendimento em Libras chega a lotéricas e ao site da Caixa

O processo é simples: basta o cliente identificar-se como surdo ou deficiente auditivo na lotérica que o atendimento em libras é iniciado por uma videochamada, acionada por um funcionário do local - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para celebrar o Setembro Azul — conscientização das lutas da comunidade surda —, as lotéricas de todo o Brasil agora contemplam um atendimento com intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Visando um atendimento inclusivo, o serviço está disponível no site das agências Caixa e ativo em mais de 13 mil lotéricas.

O processo é simples: basta o cliente identificar-se como surdo ou deficiente auditivo na lotérica que o atendimento em libras é iniciado por uma videochamada, acionada por um funcionário do local. O celular é posicionado no vidro da cabine enquanto o intérprete traduz as demandas do cliente ao atendente.

Para Felipe Branco de Siqueira, proprietário de uma lotérica na cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco, a solução implementada evita situações de atendimento inadequadas. “Fazíamos gestos ou pedíamos para o cliente escrever em um pedaço de papel quando o atendimento precisava de alguma informação que não era básica, como operações financeiras, saques e depósitos. Nessas ocasiões pontuais, levávamos mais tempo para atender e percebíamos que a pessoa ficava um pouco incomodada, mas tentávamos ao máximo deixá-la à vontade”, lembra.

Os funcionários ficavam receosos com a possibilidade de cometer algum erro durante o atendimento devido a falhas na comunicação. “A sensação de conseguir atender e passar as informações necessárias foi ótima. Os clientes saem da lotérica se sentindo incluídos, confortáveis e satisfeitos”, celebra.

O atendimento especializado é uma parceria da Caixa com o ICOM, uma plataforma de intermediação da tradução simultânea de Libras da Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME). A disponibilidade do intérprete em libras está disponível desde fevereiro de 2025.

Além dos atendimentos presenciais, os clientes da Caixa podem contar com intérpretes no site do banco para esclarecer dúvidas sobre produtos e serviços, obter suporte tecnológico, além de registrar reclamações, sugestões e elogios. Para acessar, basta entrar em https://caixa.gov.br, rolar a página até o final e clicar em “Pessoa com Deficiência Auditiva”. Em seguida, o cliente deve clicar em “Acessar o atendimento” para ser direcionado à videochamada. É necessário que a câmera do computador ou celular esteja habilitada.

Outra forma de acesso é digitar diretamente https://www.caixa.gov.br/atendimento/libras/ no navegador. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.