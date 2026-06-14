Derrota não abala confiança de jovem torcedora do Equador na Copa

Apesar da derrota, Paulette e o pai seguem confiantes em uma boa campanha do Equador na Copa do Mundo - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A. Press)

A derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim, com gol sofrido nos minutos finais da partida, deixou um gosto amargo para os torcedores equatorianos que acompanharam a estreia da seleção na Embaixada do Equador, em Brasília neste domingo (14/6). Ainda assim, a confiança no time segue intacta.

A estudante Paulette Lescano, de 18 anos, que mora no Brasil há um ano devido à missão diplomática da família, lamentou o resultado, mas destacou a qualidade da equipe equatoriana. “Foi muito triste, mas o Equador é uma seleção muito boa. Temos jogadores incríveis. No próximo jogo, eles vão dar o melhor para poder ganhar”, afirmou.

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Para a jovem, o Equador vem conquistando respeito no cenário internacional. “Antes, muitos países não confiavam no Equador. Mas agora estamos demonstrando que somos uma seleção de respeito. Mesmo sendo um país pequeno, podemos chegar longe na Copa do Mundo”, disse.

Paulette também demonstrou otimismo para os próximos desafios. Ela aposta em uma recuperação e acredita que a equipe tem condições de fazer frente até mesmo à Alemanha. “Eu sei da qualidade da equipe que temos e eles vão dar tudo de melhor”, concluiu.



Em terceiro no grupo E, atrás de Alemanha e Costa do Marfim, o Equador vai pressionado para a próxima partida, contra Curaçao, no sábado (20/6), às 21h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. A rodada final será contra os alemães, em 25 de junho. Apenas os dois melhores da chave se classificam, além dos oito melhores terceiro colocados do Mundial.