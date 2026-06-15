Morre Zé do Pedal, ciclista e triatleta de Brasília que inspirou gerações

Morreu o ciclista e triatleta José de Oliveira Souza Junior, conhecido como Zé Cadima ou Zé do Pedal - (crédito: Redes Sociais)

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (15/6), o ciclista e triatleta José de Oliveira Souza Junior, conhecido como Zé Cadima ou Zé do Pedal. Lenda do cenário esportivo de Brasília, ele foi tema do documentário Zé do Pedal, acima da terra e abaixo do céu, de Márcio Garapa e Viça Saraiva, que concorreu ao Troféu da Câmara Legislativa no 45º Festival de Brasília do Cinema em 2012, ano de seu lançamento.

O curta-metragem conta a história do atleta, que sofreu um acidente de carro quando criança e entrou em coma. Durante o período de inconsciência, disse ter falado com Deus e despertado com uma missão: conhecer o mundo em cima de uma bicicleta.

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“Hoje o triatlo brasileiro amanheceu menor. Partiu um amigo, um mestre, uma inspiração. José de Oliveira Souza Júnior deixou marcas que vão muito além das bicicletas, das provas e das histórias que viveu. Deixou um legado de coragem, simplicidade e amor pela vida”, declarou Viça Saraiva nas redes sociais. “Hoje nos despedimos de sua presença, mas sua história seguirá pedalando para sempre dentro de todos nós. Vá em paz, meu amigo”, completou.

Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento do ciclista.