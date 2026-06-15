Pronto-socorro do Hospital Regional de Planaltina é entregue após reforma

O novo pronto-socorro reformado e ampliado do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) foi entregue nesta segunda-feira (15/6). A unidade passou por uma ampla revitalização da estrutura física, recebeu novos espaços para atendimento de emergência e ganhou um tomógrafo próprio. O investimento no equipamento foi de cerca de R$ 7 milhões. O objetivo é acelerar diagnósticos e reduzir a necessidade de transferências de pacientes para outras regiões da rede pública de saúde.

Com investimento inicial de R$ 1 milhão, a obra no hospital modernizou 100% da emergência, ampliou leitos e melhorou o atendimento para os mais de 218 mil moradores da região. Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a entrega faz parte de um conjunto de investimentos voltados à modernização da saúde pública do DF. Segundo ela, a reforma trouxe mais qualidade para o atendimento à população e melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade.

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Um dos principais avanços apontados pela governadora foi a instalação do tomógrafo no hospital. De acordo com Celina Leão, mais de 500 pacientes precisavam ser transportados para outras unidades apenas para realizar exames de imagem, situação que gerava custos, desafios logísticos e impacto no atendimento. “Imagina o custo, a logística e, principalmente, a qualidade da prestação de serviço ao cidadão. O tomógrafo vai permitir que esses pacientes sejam atendidos aqui mesmo”, ressaltou.

Durante a reforma, os pacientes e as equipes de saúde foram remanejados, temporariamente, para outra ala do hospital. Com a devolução do bloco reformado à população, o governo dará continuidade aos ajustes finais nos demais espaços para concluir a modernização de todo o complexo hospitalar.

Regulação

Celina ressaltou a modernização do sistema de regulação da saúde pública do DF e classificou o modelo atual como ultrapassado. Ela afirmou que mudanças estão sendo implementadas para tornar o processo mais eficiente e reduzir faltas em procedimentos agendados. “É a primeira vez que se mexe na regulação do Distrito Federal. Estamos fazendo um replanejamento de todo o sistema para melhorar o atendimento à população”, disse.

A governadora informou que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) deverá apresentar, em até 40 dias, um relatório com as ações desenvolvidas pela nova gestão. Ela também anunciou que a integração dos sistemas do IgesDF e da Secretaria de Saúde deve ser concluída nas próximas semanas.