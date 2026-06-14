Saúde, equilíbrio fiscal e solução para o BRB são prioridades, diz Celina Leão

A reestruturação da saúde pública, a recuperação das finanças do Distrito Federal e a estabilização do Banco de Brasília (BRB) são as entregas consideradas fundamentais pela governadora Celina Leão (PP) até o encerramento de seu mandato. A chefe do Executivo local avaliou os desafios de sua gestão e detalhou as metas prioritárias para os próximos meses.
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As declarações ocorreram na manhã deste domingo (14/6), durante a Caminhada Ecológica do Meio Ambiente 2026, realizada no Parque Ecológico de Águas Claras, evento que marcou a instituição oficial do Dia da Caminhada nas Trilhas Ecológicas do DF e reuniu a comunidade para ações de preservação do Cerrado.
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Ao estipular o que é prioritário para o governo, Celina enfatizou o foco em fazer a fila de procedimentos médicos andar e em conferir eficiência administrativa à máquina pública. "Creio que tomei muito as rédeas da saúde pública. Já contratamos 20 mil cirurgias, com editais abertos, justamente para reduzir as filas. Estou indo in loco fazer essas visitas nos hospitais e pagando-os em dia para que eles façam realmente uma força-tarefa", detalhou.
Sobre sua gestão, a governadora ressaltou ter enfrentado dois grandes desafios, cujos ajustes seguem em andamento. "Enfrentei a crise do BRB (Banco de Brasília) com muita força, com muita firmeza e, agora, estamos recuperando as finanças do DF, reduzindo o custeio da máquina pública" afirmou. Ainda sobre a crise na instituição financeira, Celina estimou que o contrato de empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), voltado para a reestruturação do banco, deve ser assinado no prazo de 15 a 20 dias.
A agenda de domingo em Águas Claras foi marcada por um pacote de medidas voltadas à sustentabilidade e à infraestrutura urbana. Durante a solenidade, Celina assinou decretos para a regulamentação da pesca e do manejo do Pirarucu no DF, além do estabelecimento de normas para a pesca no Lago Paranoá.
O GDF também oficializou um acordo de reestruturação do sistema de trilhas ecológicas no Jardim Botânico e autorizou ordens de serviço para a reforma da academia ao ar livre do Parque de Águas Claras e para a instalação de câmeras de videomonitoramento conectadas ao programa DF 360°.