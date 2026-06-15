Detran abre licitação para instalar novos sistemas de fiscalização do tráfego

Detran-DF abre licitação para instalar novos sistemas de fiscalização do tráfego - (crédito: Divulgação / Detran-DF)

O Detran-DF anunciou a abertura de pregão eletrônico para a contratação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego e fiscalização eletrônica nas vias urbanas do Distrito Federal. O foco está na implementação do Registrador Eletrônico de Infrações de Trânsito (Reit III) para fiscalização de avanço de sinal vermelho.

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A sessão pública está marcada para 30 de junho, às 9h. A vigência do contrato é de 60 meses (cinco anos), e o investimento previsto para o contrato é de R$ 75.789.586,80. O objetivo do programa é fortalecer o monitoramento viário, ampliar a capacidade de gestão das informações de trânsito e contribuir para a redução de comportamentos de risco.

O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, reiterou a importância das ferramentas para a preservação de vidas. “Os serviços contratados deverão fornecer informações qualificadas para apoiar as ações de engenharia, fiscalização e gestão do trânsito, além de garantir maior eficiência no acompanhamento das condições de circulação nas vias urbanas do DF”, afirmou.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quinta-feira (11/6) e pode ser consultado no portal do Detran-DF.