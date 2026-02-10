Novas estátuas devem ser instaladas na Praça dos Orixás até setembro

Festa das Águas 2026 teve a presença de mais de 6 mil pessoas - (crédito: Maria Aquino)

O Instituto Rosa dos Ventos e o Coletivo das Yás do DF e Entorno anunciaram, durante a Festa das Águas 2026, a revitalização da Praça dos Orixás, localizada às margens do Lago Paranoá. O projeto prevê a instalação de novas estátuas de alumínio até setembro, substituindo as antigas, feitas de fibra de vidro, um material inflamável.

De acordo com Stéffanie Oliveira, presidente da Rosa dos Ventos, as novas estátuas vêm sendo pensadas há sete anos, com as colaborações de um artista plástico e de pais e mães de santo de fora do coletivo. As imagens têm traços mais humanos e dimensões maiores, representando a força das divindades. Além das novas figuras, a revitalização busca solucionar o problema da erosão causada pela água do Lago Paranoá e a ausência de banheiros públicos na região.

A Festa das Águas de 2026, comemorada nos dias 1º e 2 de fevereiro na Praça dos Orixás, teve a presença de mais de 6 mil pessoas. O evento, que celebra Iemanjá e Oxum, foi marcado por apresentações musicais de nomes como Luedji Luna, Ellen Oléria, 7 na Roda, Filhos de Dona Maria, Encontro de Baque Virado, Beco da Rainha e Grupo Afirmação.