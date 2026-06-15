Motorista que atropelou gari em Ceilândia é solto após pagar fiança

O motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante - (crédito: Reprodução/PMDF)

O motorista identificado como Maykon Douglas Ribeiro dos Santos, de 33 anos, que atropelou um gari na noite do último sábado (13/6), na QNO 2 de Ceilândia, foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 1.621.

Em audiência de custódia realizada no último domingo (14/6), a 4ª Vara Criminal de Ceilândia determinou o valor da fiança e concedeu liberdade provisória para Maykon. Apesar da liberdade, o juiz determinou algumas medidas cautelares para o motorista, tais como: comparecer a todos os atos do processo; manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará; proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (ao) 4ª Vara Criminal de Ceilândia; suspensão da CNH.

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Caso Maykon descumpra qualquer uma das medidas impostas pelo juiz, a prisão preventiva pode ser decretada.

O caso

Por volta das 19h do último sábado (13/6), Maykon colidiu contra um caminhão da SLU, atingindo a perna de um trabalhador, que estava montado no caminhão.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento à vítima, de 27 anos. Apesar de ter se recusado a fazer o teste do etilômetro, os policiais afirmaram que o condutor apresentava evidentes indícios de embriaguez, incluindo forte odor etílico. O exame foi realizado no Instituto Médico Legal (IML), cujo resultado confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

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O gari sofreu uma grave lesão em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga para atendimento médico. O motorista, por sua vez, foi levado à 15ª DP (Ceilândia Norte), onde foi autuado por embriaguez ao volante.

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Veja o vídeo:

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O SLU, em nota, informou que a vítima passou por cirurgia ainda no sábado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O procedimento foi bem-sucedido e ele está em recuperação.