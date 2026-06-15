Mulher é presa por dopar comerciante, furtar eletrônicos e extorquir esposa

Uma mulher de 45 anos foi presa pela Polícia Civil (PCDF) acusada de aplicar o golpe do “Boa noite, Cinderela” em um comerciante do Gama. Depois de dopar o rapaz, a autora furtou eletrônicos de dentro da casa e exigiu dinheiro à esposa da vítima para devolvê-los.

O crime ocorreu em 20 de abril e teve uma sequência registrada por câmeras do circuito interno de segurança. A mulher, moradora do Jardim Mangueiral, foi a um comércio no Gama. Os dois conversaram e seguiram para a casa dele. À polícia, após receber alta hospitalar, o comerciante relatou ter ingerido uma bebida oferecida pela mulher em uma xícara. Depois, adormeceu. Quando acordou, estava em um leito.

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Segundo a 14ª Delegacia de Polícia (Gama), aproveitando da inconsciência da vítima, a mulher afanou uma bicicleta, uma televisão, um celular e um boné. Contou ainda com a ajuda da filha, que chegou ao endereço posteriormente. Enquanto a filha levava a bicicleta, a autora segurava os outros itens. As duas fugiram a pé e seguiram para a rodoviária da cidade.

No mesmo dia à noite, a mulher encaminhou mensagens à esposa da vítima. No diálogo, enviou fotos do homem nu sobre a cama e exigiu dinheiro em troca da devolução dos objetos. A polícia identificou a mulher e o endereço. Ela foi presa e conduzida à 14ª DP.

