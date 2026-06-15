DF registra junho mais chuvoso dos últimos 64 anos

Por Beatriz Ocké*
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O mês de junho, período de seca e poucas precipitações, registrou 54,5 mm de chuva na primeira quinzena. O volume é o maior da série histórica iniciada em 1962. O maior volume de chuvas registrado anteriormente foi em 1988, com cerca de 43,8 mm. Ao observar apenas o volume de água acumulado nos dias 14 e 15 de junho (36,6 mm), o número já seria suficiente para classificar o mês como o mais chuvoso desde 1962.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até agora, Brasília registrou quatro dias de chuvas seguidos. Nos próximos dias, a possibilidade de chuva permanece e abre espaço para igualar ou ultrapassar o recorde registrado em 1977, de seis dias com ocorrências de chuva.
De acordo com Leydson Dantas, meteorologista do Inmet, as chuvas são justificadas pela passagem de umidade vinda da região amazônica, somado aos resquícios de uma frente fria que, normalmente, não costuma passar por Brasília nesta época do ano. ”Estes fenômenos desenvolveram condições favoráveis para a formação de nuvens profundas e chuvas intensas e isoladas no Distrito Federal”, explica.
Ele ressalta que a quantidade de precipitações não apresenta nenhuma relação com o fenômeno El Niño, evento climático que deve passar a exercer influência sobre o clima apenas em setembro. “É preciso acompanhar de forma trimestral para que possamos avaliar os efeitos”, afirma.
Confira o comparativo de volume de chuva entre junho de 2026 e de 2025
De 1º a 15 de junho de 2026:
16,2 mm = Águas Emendadas
52,8 mm = Brasília
64,0 mm = Brazlândia
28,8 mm = Gama (Ponte Alta)
30,2 mm = Paranoá (Coopa-DF)
Junho de 2025
0,0 mm = Águas Emendadas
0,0 mm = Brasília
0,0 mm = Brazlândia
1,4 mm = Gama (Ponte Alta)
0,0 mm = Paranoá (Coopa-DF)
Previsão para semana
Nesta segunda-feira (15/6), ainda há possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas, que podem ser em forma de pancadas durante o período da noite. A temperatura máxima prevista é de 27°C. Na terça (16), há possibilidade de chuvas isoladas, com temperatura mínima de 17°C e máxima de 25°C.
De quarta-feira (17) a domingo (21), o tempo estável, tendência de céu parcialmente nublado e ausência de chuva. Temperatura máxima de 27°C e mínimas variando entre 15°C e 17°C.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates
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