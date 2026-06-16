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OPERAÇÃO

Receita apreende 3,5 kg de metanfetamina no Aeroporto de Brasília

Entorpecente estava escondido em fundos falsos de malas de passageiro mexicano que desembarcou de voo vindo do Panamá

Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília - (crédito: Divulgação/Receita Federal)
Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília - (crédito: Divulgação/Receita Federal)

Uma operação de rotina da Receita Federal resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de metanfetamina. A substância sintética em pó foi localizada durante a vistoria de bagagens no Aeroporto Internacional de Brasília, em um voo que chegou da Cidade do Panamá.

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O entorpecente, apreendido na madrugada dessa segunda-feira (15/6), estava camuflado em compartimentos ocultos de duas malas que pertenciam a um viajante mexicano, 46 anos, que havia embarcado originalmente em Cancún. A ação contou com o apoio da Polícia Federal, que realizou a prisão em flagrante do suspeito e ficou encarregada dos procedimentos de polícia judiciária.

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Conhecida pelo forte efeito estimulante no sistema nervoso central e pelo alto índice de dependência, a metanfetamina acarreta sérios riscos ao organismo, provocando sequelas físicas, cognitivas e comportamentais. A circulação do entorpecente é fortemente vinculada a redes de apoio ao narcotráfico internacional.

  • Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília
    Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília Divulgação/Receita Federal
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    Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília Divulgação/Receita Federal
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    Droga foi apreendida no Aeroporto de Brasília Divulgação/Receita Federal

A ocorrência reflete um padrão que vem sendo observado no terminal da capital federal nos últimos meses. Em março, a Receita Federal e a Polícia Federal já haviam interceptado outra cidadã mexicana, vinda da mesma cidade turística, que tentava ingressar no país com cerca de 4,2 quilos de metanfetamina escondidos junto ao corpo.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 16/06/2026 09:23
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