Receita apreende 3,5 kg de metanfetamina no Aeroporto de Brasília

Uma operação de rotina da Receita Federal resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de metanfetamina. A substância sintética em pó foi localizada durante a vistoria de bagagens no Aeroporto Internacional de Brasília, em um voo que chegou da Cidade do Panamá.

O entorpecente, apreendido na madrugada dessa segunda-feira (15/6), estava camuflado em compartimentos ocultos de duas malas que pertenciam a um viajante mexicano, 46 anos, que havia embarcado originalmente em Cancún. A ação contou com o apoio da Polícia Federal, que realizou a prisão em flagrante do suspeito e ficou encarregada dos procedimentos de polícia judiciária.

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Conhecida pelo forte efeito estimulante no sistema nervoso central e pelo alto índice de dependência, a metanfetamina acarreta sérios riscos ao organismo, provocando sequelas físicas, cognitivas e comportamentais. A circulação do entorpecente é fortemente vinculada a redes de apoio ao narcotráfico internacional.









A ocorrência reflete um padrão que vem sendo observado no terminal da capital federal nos últimos meses. Em março, a Receita Federal e a Polícia Federal já haviam interceptado outra cidadã mexicana, vinda da mesma cidade turística, que tentava ingressar no país com cerca de 4,2 quilos de metanfetamina escondidos junto ao corpo.