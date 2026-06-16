Noroeste, Jardim Botânico e Arapoanga ficam sem energia nesta terça-feira (16/6)

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo, o fornecimento poderá ser restabelecido antecipadamente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas do Noroeste, Jardim Botânico e Arapoanga terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta terça-feira (16/6). A suspensão foi programada para permitir serviços de manutenção e modernização da rede elétrica com segurança para equipes técnicas e população.

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No Noroeste, o desligamento ocorre das 14h às 17h na SQNW 306, blocos A e D. Já no Jardim Botânico, a interrupção será das 10h às 16h em diversos conjuntos do Condomínio Belvedere Green. No Arapoanga, o serviço está previsto entre 10h e 12h.

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A distribuidora informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo, o fornecimento poderá ser restabelecido antecipadamente.