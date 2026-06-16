Congresso Abrasel debate o futuro dos bares e restaurantes em Brasília

A capital federal se torna o epicentro das discussões sobre o futuro da alimentação fora do lar a partir desta terça-feira (16/6). O 38º Congresso Abrasel se tornou um relevante ponto de encontro que reúne empresários, especialistas, lideranças e representantes do segmento para debater as principais tendências, os desafios e as novas oportunidades de negócios para os bares e restaurantes de todo o país.

O pontapé da programação ocorre no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em uma cerimônia solene voltada a convidados. O momento abre as portas para uma série de atividades que devem movimentar o mercado gastronômico e empresarial ao longo dos próximos dias na cidade.

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Nesta edição, o evento traz como norte o tema "Escuta humana. Voz coletiva. Impacto real". A proposta busca colocar as vivências práticas dos empreendedores no centro dos debates, priorizando a troca de ideias e a construção de caminhos que tragam reflexos práticos e positivos no dia a dia do setor.

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Já as atividades abertas ao público geral têm início nesta quarta-feira (17). A grade de programação conta com a presença de especialistas e gestores em painéis focados em temas cruciais para o mercado atual. Estão em pauta os principais insights trazidos da NRA Show, maior feira global do segmento; debates sobre a segurança jurídica e o trabalho intermitente; o papel da comunicação no empreendedorismo; as adequações exigidas pela NR-1; as transformações no comportamento do consumidor; além das projeções econômicas e tendências para o varejo de alimentação.

O 37º Congresso Nacional Abrasel, realizado no ano passado, teve como tema central "Conexões essenciais". O evento buscou colocar em evidência a importância do relacionamento, do compartilhamento de experiências e do networking qualificado entre especialistas, líderes do setor e empreendedores de todo o país para impulsionar a transformação e a evolução dos negócios.

A programação da edição anterior focou em trazer debates densos e conteúdos práticos voltados para o dia a dia do mercado de alimentação fora do lar, auxiliando os gestores a ampliarem horizontes em um cenário em constante mudança.

Um dos grandes destaques do encontro foi o espaço Origem Brasil, que ofereceu uma degustação especial de vinhos para valorizar a produção nacional e proporcionar uma experiência sensorial aos participantes.

Consolidado como o principal fórum de conhecimento e informação voltado ao ecossistema de bares e restaurantes no Brasil, o Congresso Abrasel se destaca como uma plataforma para o networking, a troca de experiências bem-sucedidas e o fortalecimento do ambiente corporativo.

O interesse do público se refletiu no rápido esgotamento dos ingressos para a modalidade presencial. Como alternativa, a organização disponibilizará a transmissão completa dos painéis de forma online e gratuita para os interessados.

Serviço

38º Congresso Nacional Abrasel

Realização: Abrasel

Patrocínio Ouro: 99 food, Alelo, Ambev, BAT, Coca-Cola, Diageo, Getnet, Heineken, Keeta, PMI, Picpay, Pluxee, Stone e Ticket

Patrocínio Prata: VR

Apoio: ABBT, Barilla e Unecs

Parceiro de mídia: B&R e Correio Braziliense