Terça-feira (16) será de tempo ameno, com chance de chuvas isoladas

O mês de junho, conhecido pela seca e poucas precipitações, registrou o maior volume de chuvas da série histórica iniciada em 1962. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (16/6), o Distrito Federal amanheceu com tempo ameno e céu entre nuvens. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, sem trovoadas nem ventanias. A nebulosidade deve variar entre momentos de sol e tempo fechado.

Em Brasília, os termômetros devem bater os 27°C, enquanto a mínima ficou na casa dos 15°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 95%. No restante do DF, a mínima foi de 14ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade varia de 35% a 95%. A tendência, segundo a meteorologista Bárbara Lewis, é que as temperaturas fiquem cada vez mais baixas, em especial durante as manhãs.

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O mês de junho, conhecido pela seca e poucas precipitações, registrou o maior volume de chuvas da série histórica iniciada em 1962, batendo os 54,5 mm somente na primeira quinzena. O maior volume de chuvas registrado anteriormente foi em 1988, com cerca de 43,8 mm.

Até agora, Brasília registrou quatro dias de chuvas seguidos e, nos próximos dias, a possibilidade de precipitações permanece e abre espaço para igualar ou ultrapassar o recorde registrado em 1977, que é de seis dias com ocorrências de chuva, segundo números do Inmet.