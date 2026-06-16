Bazar beneficente no Hospital de Base oferece 10 mil itens para apoiar pacientes - (crédito: Davidyson Damasceno/Ascom IGESDF)

O jardim do Hospital de Base do Distrito Federal sedia, a partir desta terça-feira (16/6), um mega bazar com mais de 10 mil itens, incluindo vestuário, calçados, brinquedos e utilidades domésticas. Organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, o evento visa levantar fundos para a manutenção dos projetos de assistência a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares.

As mercadorias disponibilizadas vieram de um grande volume de doações recentes, incluindo lotes entregues pelo médico mastologista da própria instituição, Mauro Passos, que apoia a causa desde 2010. Para garantir variedade ao público, a coordenação do evento informou que haverá reposição diária de produtos nos estandes ao longo de toda a semana.

O público geral pode visitar o espaço até sexta-feira, das 8h às 17h, necessitando apenas realizar um cadastro prévio na portaria principal do prédio de internação.

Leia também: Desfile de moda autoral reúne marcas brasilienses



Os pagamentos podem ser efetuados via Pix, dinheiro ou cartões de débito e crédito, com opção de parcelamento em até dez vezes sem juros, e as peças que sobrarem ao término da ação serão repassadas para outras entidades filantrópicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO