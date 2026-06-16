InícioCidades DF
Riacho Fundo

Idoso de 68 anos é preso por abuso sexual contra cachorro

Cena foi flagrada pelos policiais militares, nesta terça-feira (16/6). Segundo a PM, o homem é alvo de outras denúncias

Homem foi preso em flagrante - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem foi preso em flagrante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um idoso de 68 anos foi preso por zoofilia contra um cachorro no Riacho Fundo 1, na manhã desta terça-feira (16/6). O crime ocorreu em uma área de mata, atrás da Vila Olímpica da região, e foi flagrado pelos policiais militares.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A PM chegou ao endereço após receber uma denúncia. No local, um vigilante de uma empresa privada relatou que o autor ia ao local com frequência para praticar abuso sexual contra cães. A queixa não teria sido a primeira. Segundo a PM, o homem é alvo de outras denúncias semelhantes na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nesta terça-feira, os policiais adentraram à mata a pé e flagraram os abusos nos fundos da Vila. O idoso introduzia o órgão genital no animal no momento da chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante por zoofilia e conduzido à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/06/2026 17:33
SIGA
x