Idoso de 68 anos é preso por abuso sexual contra cachorro

Um idoso de 68 anos foi preso por zoofilia contra um cachorro no Riacho Fundo 1, na manhã desta terça-feira (16/6). O crime ocorreu em uma área de mata, atrás da Vila Olímpica da região, e foi flagrado pelos policiais militares.

A PM chegou ao endereço após receber uma denúncia. No local, um vigilante de uma empresa privada relatou que o autor ia ao local com frequência para praticar abuso sexual contra cães. A queixa não teria sido a primeira. Segundo a PM, o homem é alvo de outras denúncias semelhantes na região.

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Nesta terça-feira, os policiais adentraram à mata a pé e flagraram os abusos nos fundos da Vila. O idoso introduzia o órgão genital no animal no momento da chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante por zoofilia e conduzido à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

