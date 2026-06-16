Julgamento de motorista que atropelou e arrastou jovem no Lago Sul é adiado

Paula Thais Oliveira e o motoboy Douglas dos Santos foram atropelados no Lago Sul, por um VW Up!, dirigido pelo assessor parlamentar Caio Ericson - (crédito: PCDF/Divulgação)

O julgamento de Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello, motorista que atropelou e arrastou Paula Thais Gomes Oliveira, em agosto de 2020, no Lago Sul, deveria acontecer nesta terça-feira (16), mas foi adiado, e não há uma nova data para acontecer. Questionado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) não informou o motivo do adiamento.

No dia 16 de agosto de 2020, a jovem de 18 anos era passageira de uma moto conduzida pelo seu namorado no Lago Sul, por volta das 2h20 de um domingo. Douglas dos Santos, de 20 anos na época, dirigia a mota quando chegou em um pardal, na QI 19 do Lago Sul. Douglas conta que reduziu a velocidade da moto, mas Caio, que dirigia um carro atrás do casal, não parou o veículo e atingiu ambos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Paula Thais ficou 39 dias internada no Hospital de Base (foto: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

O motorista não prestou socorro e fugiu. Paula ficou presa ao carro e foi arrastada por 4km. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e foi encaminhada para o Hospital de Base. Lá, ela passou por duas cirurgias: uma reconstrução da mama e um religamento da mão, que acabou amputada.

Caio já havia sido autuado duas vezes por dirigir embriagado, em 2008 e 2010. Procurado, o advogado do assessor não atendeu as ligações e mensagens do Correio na tarde desta terça-feira (16/6). O espaço segue aberto para manifestação.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



