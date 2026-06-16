Festival Brasileirices ocupa Sesi Lab com arte e gastronomia

A programação inclui exposição artística e feira de comidas, das 14h às 17h, com entrada gratuita - (crédito: Divulgação:FashionTeen)

Neste sábado (20/6), o espaço do Sesi Lab recebe o Festival Brasileirices. O evento celebra a cultura brasileira através da arte, da criatividade e do protagonismo infantil. A programação é aberta ao público e acontece das 14h às 17h, com entrada gratuita.

O festival, realizado pela FashionTeen Espaço Criativo, irá expor obras de arte produzidas por crianças e adolescentes. As produções exploraram diversos aspectos da cultura brasileira como fauna, flora, cultura regional, tradições populares e manifestações artísticas do país.

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Além da exposição, o evento também contará com uma feira de comidas temáticas para que jovens empreendedores possam apresentar seus produtos inspirados na gastronomia brasileira. O valor arrecadado com as vendas das comidas será destinado à compra de cestas básicas da instituição Amor a Quem, ONG que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade na Estrutural.

Serviço

Data: 20 de junho

Local: Sesi Lab - SCTS Lote 1 - Plano Piloto, Brasília

Horário: 14h às 17h

Entrada: Gratuita



