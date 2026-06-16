Festival Brasileirices ocupa Sesi Lab com arte e gastronomia

Neste sábado (20/6), o espaço do Sesi Lab recebe o Festival Brasileirices. O evento celebra a cultura brasileira através da arte, da criatividade e do protagonismo infantil. A programação é aberta ao público e acontece das 14h às 17h, com entrada gratuita.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O festival, realizado pela FashionTeen Espaço Criativo, irá expor obras de arte produzidas por crianças e adolescentes. As produções exploraram diversos aspectos da cultura brasileira como fauna, flora, cultura regional, tradições populares e manifestações artísticas do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além da exposição, o evento também contará com uma feira de comidas temáticas para que jovens empreendedores possam apresentar seus produtos inspirados na gastronomia brasileira. O valor arrecadado com as vendas das comidas será destinado à compra de cestas básicas da instituição Amor a Quem, ONG que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade na Estrutural.
Serviço
Data: 20 de junho
Local: Sesi Lab - SCTS Lote 1 - Plano Piloto, Brasília
Horário: 14h às 17h
Entrada: Gratuita
Saiba Mais
- Cidades DF Trabalhador morre soterrado em obra na 116 Sul
- Cidades DF Hemocentro promove encontro de conscientização da Doença Falciforme
- Cidades DF Justiça do DF condena big techs e empresas de jogos a indenizações milionárias por sistema de recompensas aleatórias
- Cidades DF TCDF pede explicações sobre novo sistema de compra de uniformes escolares no DF